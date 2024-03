Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo a pris les Bulls par les cornes

Toujours très bon ou presque soir après soir, Giannis Antetokounmpo n’avait pas forcé son talent lors des deux matches face aux Hornets avec deux sorties à seulement 24 points. Il avait donc sans doute besoin et envie de se faire plaisir face à Chicago.

Résultat, le double MVP s’est mis en mode destruction et les Bulls ont été impuissants face aux mouvements et à la réussite du Grec. Le MVP des Finals 2021 a commencé par délivrer des passes en premier quart-temps (quatre), avant de frapper près du cercle avec des layups et des dunks, et même plus loin, à mi-distance et à 3-pts.

Résultat, 46 points marqués avec une grosse réussite : 16/22 au shoot, 2/3 derrière l’arc et 12/16 aux lancers-francs. C’est son premier match à plus de 40 points depuis un mois (et ses 48 unités face aux Mavericks) et son huitième de la saison. Giannis Antetokounmpo ajoute à sa performance pas moins de 16 rebonds et 6 passes en 37 minutes.

Un discours décisif

« Tout le monde doit être sur la même longueur d’onde et, ces derniers matches, j’ai l’impression que c’est le cas », commente-t-il face aux cinq victoires de suite des Bucks.

Même discours chez Patrick Beverley qui vante les qualités de leader de son nouveau coéquipier. « Nous sommes sur la même longueur d’onde ces derniers temps. C’est évident », répète-t-il. « Au retour du All-Star Game, Giannis nous a livré un message important : il faut rester concentré, prendre chaque match individuellement, et ne pas regarder vers l’avenir. Je pense qu’après cette conversation, nous avons foncé et nous nous sommes installés. Doc nous a donné nos rôles, ce qu’il voulait que nous fassions. Quand vous avez un leader comme ça, un coach comme ça, vous connaissez votre rôle, le jeu devient beaucoup plus facile ».

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 58 35 61.7 29.0 65.8 2.5 8.7 11.2 6.3 2.9 1.3 3.4 1.0 30.6 Total 777 33 54.4 28.7 70.3 1.8 7.9 9.7 4.8 3.0 1.2 3.0 1.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.