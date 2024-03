Les 40 000 points, un grand moment à venir pour LeBron James

Avec ses 31 points face aux Wizards, LeBron James s’est offert l’opportunité d’atteindre les 40 000 points en carrière lors de son prochain match. Il ne lui manque en effet que neuf points désormais et ce sera contre Denver samedi soir.

On peut l’écrire au futur car la dernière fois que le « King » n’a pas inscrit au moins 10 points dans un match remonte au 6 janvier 2007 ! Soit 1 204 rencontres d’affilée, record NBA évidemment. Mais lui qui est déjà le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA depuis le 7 février 2023 est-il vraiment touché par cet exploit ?

« Je ne peux évidemment pas répondre non », explique l’ailier des Lakers. « Personne ne l’a jamais fait. C’est plutôt cool de pouvoir faire ça, à ce stade de ma carrière. Est-ce au sommet de mes réussites en carrière ? Non. Mais est-ce que ça compte ? Absolument. Comment cela pourrait ne pas être le cas ? »

« Le record s’est fait tout seul »

Ce n’est pas un mince exploit. Le 16 février 1972, Wilt Chamberlain fut le premier joueur de l’histoire à dépasser les 30 000 points. Il a depuis été rejoint par LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan et Dirk Nowitzki. 52 ans après, la barre des 40 000 points va tomber.

« C’est un rêve pour moi de pouvoir réussir des choses comme ça dans cette ligue, avec les meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Franchir des étapes importantes durant ma carrière, cela signifie des choses pour moi. Clairement », continue l’ancien des Cavaliers et du Heat. « Après, c’est évident qu’il y a une hiérarchie, avec certaines plus importantes que d’autres. Je mentirais si je disais que ça ne me fait rien. »

La question qui se pose, c’est la hauteur à laquelle LeBron James va placer cette barre. Un an après son record, il fait la révision des 40 000. Peut-on imaginer 45 000, voire 50 000 points ?

« Je n’ai jamais pensé établir le record de points marqués », rappelle-t-il. « C’est arrivé tout naturellement. J’ai joué de la bonne façon, j’ai laissé le jeu venir à moi et le record s’est fait tout seul. Ça n’a jamais été mon objectif en arrivant dans la ligue. Mais je joue toujours et je peux encore marquer des points. Alors ça va continuer tant que je n’aurai pas pris ma retraite. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 52 35 52.6 40.8 73.6 0.9 6.3 7.1 7.9 1.2 1.3 3.2 0.6 25.2 Total 1472 38 50.5 34.7 73.5 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.