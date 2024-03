Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama s’occupe de tout face à Chet Holmgren

Pour conclure ce qui constitue déjà son quatrième mois de compétition, Victor Wembanyama n’a pas fait les choses à moitié contre son « rival » Chet Holmgren et le Thunder.

Avec 28 points, 13 rebonds, 7 passes, 5 contres et 2 interceptions en 32 minutes, à 9/17 au shoot (dont 5/7 à 3-pts) et 5/7 aux lancers-francs, le Français a en effet ouvert le chemin de la victoire aux Spurs face à la deuxième meilleure équipe de l’Ouest !

Clin d’oeil à Kobe Bryant

Se montrant notamment décisif dans le quatrième quart-temps, qu’il a disputé… intégralement, avec ses passes décisives mais surtout ses deux paniers à 3-points dans le « money time ». Sans oublier un énorme contre sur Chet Holmgren, gobé en pleine extension.

« C’est beaucoup une question de mental » confiait après coup « Wemby ». « Vous savez, Kobe [Bryant] disait que pour gagner un match, il fallait surtout prendre des tirs, de gros tirs même, car [les arbitres] ne sifflaient pas beaucoup de fautes. Ce n’est pas tant un combat physique, même si en défense c’est à 90% une histoire d’effort, mais c’est beaucoup une question de mental en attaque. »

Des retrouvailles mémorables

Épaulé principalement par Devin Vassell (28 points, 9 passes), Jeremy Sochan (21 points, 10 rebonds) et Tre Jones (17 points, 8 passes, 6 rebonds), Victor Wembanyama a non seulement aidé San Antonio à mettre fin à sa série de cinq défaites de rang, mais il est également devenu le premier joueur de l’histoire à cumuler au moins 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 paniers à 3-points dans un match !

Une belle manière de signer ses retrouvailles avec le public texan, qui lui avait « manqué », alors que les Spurs revenaient de leur fameux « rodeo road-trip » et n’avaient plus joué à la maison depuis quasiment un mois (3 février).

« Il n’est évidemment pas effrayé à l’idée de se mettre en évidence » réagissait de son côté Gregg Popovich, satisfait du visage affiché par son intérieur français sur la fin. « Il prendra ses tirs et il n’a pas peur, il ne s’inquiète pas de ses échecs ou des conséquences, de quoi que ce soit. Il aime juste ces moments. »

Un grand coup dans la course au ROY

Avec cette nouvelle performance colossale, qui plus est contre un adversaire de choix, Victor Wembanyama a frappé un grand coup dans la course pour le titre de Rookie de l’année…

« Je suis convaincu que le meilleur moyen pour moi d’aider mon équipe est de performer individuellement toute la saison » expliquait-il justement. « Donc les récompenses individuelles comme le titre de Rookie de l’année, c’est quelque chose de très important pour moi. »

En attendant de succéder éventuellement à Paolo Banchero, Victor Wembanyama devrait déjà pouvoir ajouter un nouveau titre de Rookie du mois à son palmarès. Lui qui, malgré les défaites des Spurs, a été énorme individuellement en février, avec 21.3 points, 10.7 rebonds, 4.5 passes décisives, 3.9 contres et 2.0 interceptions de moyenne ! À 47% au shoot (dont 41% à 3-pts) et 83% aux lancers, en à peine 29 minutes de jeu…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 53 29 46.6 31.7 81.6 2.2 8.0 10.2 3.3 2.2 1.3 3.5 3.3 20.6 Total 53 29 46.6 31.7 81.6 2.2 8.0 10.2 3.3 2.2 1.3 3.5 3.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.