Une nouvelle collection et un code promo pour profiter jusqu’à -50% sur les nouveautés DearBBall

DearBBall sort aujourd’hui sa nouvelle collection Premium autour d’un sujet qui sent bon les années 90 et 2000 : les grandes gueules de la NBA! Les ancêtres de Patrick Beverley, Draymond Green ou encore Dillon Brooks étaient d’authentiques superstars capables d’aboyer sur un terrain dans l’unique but de « rentrer dans la tête » de leurs adversaires pour les déstabiliser !

Pour rendre hommage à cette race de joueurs en voie de disparition, la jeune marque française a choisi quatre anciens All-Stars qui incarnent le « trashtalking ».

Accès à la collection privée

BIG TICKET

Le « Gros Billet » car KG était le ticket indispensable pour voir du spectacle tant il dynamisait les matchs et ses coéquipiers par une énergie sans précédent. Plus qu’un surnom, c’est un symbole de son impact.

BALL DONT LIE

Sans doute le surnom le plus puissant. Quand un adversaire loupait un lancer-franc, le Sheed hurlait BALL DON’T LIE si fort que toute la salle l’entendait (sous entendu « la balle ne ment pas, tu es juste nul »). Il a d’ailleurs récolté 317 fautes techniques dans toute sa carrière ! On vous donne le choix entre les couleurs des Pistons ou des Blazers !

THE GLOVE

Surnommé « Le Gant » pour son emprise sur ses adversaires, Gary Payton reste le plus célèbre des « trash talkers », et on se souvient évidemment de ses prises de bec avec Michael Jordan. Même s’il a terminé sa carrière aux Lakers puis au Heat, The Glove incarnait l’âme des Sonics de Seattle, franchise aujourd’hui disparue.

SIR CHARLES

Ancien MVP, mais jamais champion NBA, Charles Barkley est resté une grande gueule derrière son micro. Il était pareil sur un terrain, l’agressivité physique en plus. Ce n’est pas pour rien que George Eddy l’avait surnommé « Baby TGV ». On peut préférer ce « Sir Charles » bien plus aristocratique, mais il n’avait rien d’aristo sur le terrain !

