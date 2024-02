A Dallas, PJ Washington découvre le goût des séries de victoires

Arrivé à Dallas le soir de la « trade deadline », PJ Washington s’est immédiatement intégré dans le collectif de Jason Kidd. Sa polyvalence et son profil d’ailier-fort fuyant collent parfaitement avec les qualités de créateur de Luka Doncic et Kyrie Irving, et il n’a d’ailleurs toujours pas perdu sous ses nouvelles couleurs. Quatre matches, quatre victoires, et les Mavericks restent même sur sept succès de suite !

Un vrai contraste avec son passé aux Hornets, où il n’avait connu qu’une saison avec un bilan positif. « J’ai dit à tout le monde dans le vestiaire que c’est la plus longue série de victoires de ma carrière » confie-t-il à propos de ces sept succès de rang. « Je suis juste heureux d’être ici. » Le site officiel des Mavericks a vérifié, et à Charlotte, la plus longue série de Washington était de cinq victoires.

Quoi qu’il en soit, son plaisir d’être là est partagé puisque Washington prouve qu’il n’est pas qu’un attaquant. Après la victoire face aux Suns, coéquipiers et coach ont vanté sa défense sur Kevin Durant.

PJ Washington se révèle en défense

« PJ est très bon en défense. Il a relevé le challenge de défendre sur Durant. Il a changé sur Booker » souligne Jason Kidd. « Il met beaucoup ses mains sur le ballon. On voit son énergie ». Mêmes compliments chez Luka Doncic. « PJ a été bon, mais pas uniquement sur ce match » précise le Slovène. « Lors des quatre derniers matches, il a été épatant en défense. On est encore entrain de se chercher, mais on va dans la bonne direction. »

Interrogé sur ces compliments, Washington répond que le mérite en revient à ses compères de la raquette, Daniel Gafford et Dereck Lively. « On possède deux très bons contreurs avec Gaff et D-Live. C’est ce qui nous simplifie les changements au large, nous permet de rester agressifs et de les orienter vers eux. En plus, on a beaucoup de joueurs capables de changer en défense. »