Les Wolves relancent Justin Jackson

C’est la période des contrats de 10 jours en NBA, et c’est Justin Jackson qui en profite cette fois, en s’engageant avec les Wolves, annonce ainsi ESPN.

À 28 ans, le 15e choix de la Draft 2017 obtient donc une nouvelle chance dans la Grande Ligue, alors qu’il tourne à 19.5 points, 5.8 rebonds et 3.5 passes décisives de moyenne cette saison avec les Texas Legends, en G-League.

Il s’est d’ailleurs fait une spécialité de tirer de loin, avec un joli 41% de réussite extérieure.

Pour autant, il n’est pas certain que l’ancien des Kings, du Thunder, des Mavericks ou des Celtics ait vraiment du temps de jeu chez les Wolves, qui sont actuellement à la première place de la conférence Ouest.

C’est surtout qu’avec l’arrivée récente de Monte Morris, en échange de Shake Milton et Troy Brown Jr, il n’y avait plus que 13 joueurs dans l’effectif de Minnesota, et le club avait jusqu’à demain pour recruter un 14e joueur.