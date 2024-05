Chet Holmgren n’est vraiment pas du genre à se cacher

Pour réussir dans la vie, il ne faut pas avoir peur de se planter ! Voilà, en résumé, la philosophie actuellement adoptée par Chet Holmgren (2m16, 21 ans), le pivot rookie du Thunder qui tourne déjà à 16.7 points (54% de réussite au tir dont 39% à 3-points), 7.6 rebonds, 2.7 passes décisives et 2.6 contres par match.

Invité au All-Star Weekend dans le cadre du « Rising Stars Challenge », Chet Holmgren a pu croiser la crème de la Grande Ligue. Dont certains grands noms qu’il avait déjà pu côtoyer, comme Kevin Durant et Kevin Garnett…

« [Kevin Garnett] suait encore plus que moi et il courait dans tous les sens pendant la séance. Il est super animé, il a du jus ! J’étais presque intimidé de sa seule présence ! », raconte Chet Holmgren en évoquant ses workouts de l’été passé aux côtés du « Big Ticket ». « [Kevin Durant] s’entraîne toujours de la même façon depuis vingt ans. Ils ont évidemment connu beaucoup de succès et tout ça, mais ce qui m’intéresse, c’est comment je peux apprendre de ces gars. Plutôt que de dire simplement : ‘Wow, c’est super cool de pouvoir discuter avec eux’. »

Après une année blanche à sa sortie de Gonzaga, Chet Holmgren a déjà pu « faire l’éponge » auprès de grands joueurs mais, cette saison, il peut surtout mettre en application cette multitude de conseils. Après avoir vécu, en vrai, lesdites situations de match dont il n’entendait que parler auparavant.

« En tant que perfectionniste, on veut toujours réaliser l’action décisive. Mais, parfois, on est tellement concentré sur le fait de vouloir renter chacun de ses tirs qu’on commence à trop penser à ses tirs. Les gars prennent des milliers de tirs chaque saison. Personne ne les rentre tous. Je dois comprendre ça » développe-t-il.

« La marque d’un perdant est de se cacher. Lui ne se cache pas ! »

Un peu dans le dur à la fin janvier, avec cinq de ses sept matchs de la saison terminés sous la barre des 10 points inscrits en l’espace de deux semaines, Chet Holmgren a depuis repris des couleurs. Et ce n’est pas cette expérience avec les meilleurs joueurs à Indianapolis qui va le faire sortir du droit chemin.

« Il a une unique capacité à accepter la compétition, pour un gars qui a tant à perdre. Il a une réputation, il a été deuxième choix de Draft. Et pourtant, il est prêt à relever tous les défis, et à risquer l’échec », salue son coach Mark Daigneault, particulièrement fier de le voir s’opposer encore et encore aux adversaires sous le cercle. « Mais les gagneurs sont prêts à perdre. La marque d’un perdant est de se cacher, pas de perdre. Lui ne se cache pas ! »

Toujours prêt à prendre les tirs importants en fin de match, Chet Holmgren va forcément s’exposer aux critiques quand le cuir se refusera au cercle. Mais le gentil géant sorti du Minnesota n’a qu’à se souvenir de ses débuts plus que chaotiques pour relativiser.

« Quand j’ai commencé à jouer, tout ce que je faisais, c’était de me planter ! Ce n’est pas comme si j’ai ramassé le ballon et que j’étais la réincarnation de Michael Jordan. J’étais horrible. J’ai raté beaucoup de trucs avant de réussir. Et ça va continuer comme ça. Aucun des grands joueurs de l’histoire ne s’est jamais planté. Ça fait partie du processus. Et pas que dans le basket, dans la vie en général. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.6 Total 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.