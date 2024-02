Victor Wembanyama devient ambassadeur pour Louis Vuitton

A l’instar des plus grandes stars du sport, Victor Wembanyama est devenu « bankable », et il va décrocher de gros contrats de sponsoring. Le pivot des Spurs a ainsi profité du All-Star Week-End pour officialiser son partenariat avec Louis Vuitton, déjà sponsor de la NBA et du trophée de champion. Le montant du contrat n’a pas été dévoilé, mais on imagine qu’il s’agit de plusieurs millions de dollars, sur plusieurs années.

C’est dans GQ qu’on découvre ses premières impressions, et ses premiers clichés avec la célèbre marque française. « Pour moi, c’est le top. C’est le meilleur partenaire auquel je puisse penser » réagit le Français. « Je voulais un partenariat qui marque. Pour moi, c’était tout à fait logique de s’associer à LV, vous savez, l’excellence française. L’expertise est quelque chose qui m’attire beaucoup. »