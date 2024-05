Buddy Hield devient ambassadeur itinérant des Bahamas

Avec Deandre Ayton et Eric Gordon, Buddy Hield a été fondamental dans la victoire des Bahamas lors d’un pré-TQO, qui permet d’avoir une place pour le tournoi de qualification olympique. Ainsi, l’archipel n’est pas loin de participer à ses premiers Jeux olympiques cet été, à Paris.

Le nouveau joueur des Sixers participe donc à mettre les Bahamas sur la carte du monde du basket. C’est pourquoi le Premier ministre local, Philip Edward Davis, a nommé Buddy Hield comme ambassadeur itinérant.

Il rejoint un ancien joueur NBA, Rick Fox, ainsi Chris Brown (le sprinter, champion olympique du relais 4 x 400 mètres en 2012, pas le chanteur), parmi les athlètes qui ont reçu cet honneur. Lui qui a organisé de nombreux camps de basket dans l’archipel depuis son arrivée dans la ligue, en 2016.

« Je jure par Dieu tout-puissant que je conduirai avec une foi et une allégeance véritables le Commonwealth des Bahamas », a-t-il déclaré dans son serment. « Je m’acquitterai fidèlement des devoirs de la fonction que je m’apprête à exercer. Je jure sincèrement d’être lié par la loi sur le secret professionnel des Bahamas et j’accepte de l’appliquer non seulement pendant la période de ma nomination, mais aussi après que ma nomination a pris fin. En tant que fonctionnaire des affaires étrangères, je soutiendrai et défendrai la constitution des Bahamas et je ferai respecter l’État de droit pour protéger et défendre les intérêts du Commonwealth des Bahamas, tant au niveau national qu’international. »

