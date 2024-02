Les Wolves n’entendent pas lâcher la première place de l’Ouest

« On sait qu’on a obtenu la première place à l’Ouest et qu’on a battu certaines des meilleures équipes pour y parvenir. Cela nous donne une certaine confiance. » Près de vingt ans après ces propos de Wally Szczerbiak, les Wolves d’aujourd’hui sont à la recherche du même niveau de confiance affiché par l’ancien shooteur local et leurs illustres aînés.

L’épopée de Kevin Garnett et des Wolves en 2004, renforcés cette année-là par les arrivées de Sam Cassell et Latrell Sprewell, n’est autre que la dernière (et seule autre) fois où les joueurs du Minnesota avaient terminé à la tête de leur conférence.

Avec un bilan actuel de 39 victoires et 16 défaites, les Wolves, qui occupent le sommet quasiment sans discontinuer depuis novembre, disposent d’un peu avance sur leurs trois principaux poursuivants : le Thunder (37v-17d), les Clippers (36v-17d) et les Nuggets (36v-19d).

Avec encore 27 matchs à disputer, ils ont donc toutes leurs chances de finir n°1, malgré les aspirations similaires exprimées par les Clippers. « C’est important si on essaie de tout projeter vers l’avant. On veut avoir tous les avantages possibles. Si on a le meilleur bilan, on aura bien sûr (l’avantage du) terrain, mais c’est trop loin pour qu’on puisse miser sur quoi que ce soit », ne s’emballe pas Chris Finch, dont la formation est la plus victorieuse à l’extérieur (20v-11d).

La première place n’est pas une fin en soi

Rudy Gobert est bien placé pour parler du sujet. En 2021 avec Mike Conley et le Jazz, ils avaient obtenu le meilleur bilan de l’Ouest. « Je dirais que le classement compte, mais il ne faut pas trop le regarder. Il faut se concentrer sur le travail quotidien, […] sur la récupération et quand vient l’heure du match, sur la victoire. Et quand tout sera dit et fait, on espère avoir l’avantage du terrain pour l’ensemble des playoffs, ou au moins à l’Ouest », vise le Français.

En 2021, malgré cet avantage du terrain, son équipe avait sombré au second tour des playoffs face aux Clippers de Paul George.

À l’époque, le pivot avait déjà des ambitions très élevées aux côtés de Donovan Mitchell. Idem pour cette saison avec ses Wolves qui ne boxent pas dans la même catégorie que l’an passé, quand l’équipe a dû s’adapter à son arrivée.

« Je sens qu’on a un but. Personnellement, je suis venu ici pour aider cette équipe à gagner un titre. Mais l’année dernière, il y a eu beaucoup d’adversité. On a réalisé très tôt que ce ne serait probablement pas pour cette année, mais on sentait qu’on avait le potentiel. Cette année, dès le premier jour du camp d’entraînement, on a changé d’objectif et d’état d’esprit », poursuit Rudy Gobert, en mentionnant l’importance de l’expérience passée dans le succès de cette année.

L’intérieur tricolore rappelle que ses coéquipiers et lui gardent cet objectif final en tête : « On n’est pas là pour être simplement premiers à l’Ouest, faire une bonne saison. On est ici pour essayer de gagner un titre. Tout le monde en est conscient, et tout le monde y croit. » En 2004, les Wolves s’étaient hissés jusqu’en finale de conférence sans parvenir à passer l’obstacle Lakers.