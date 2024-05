Le jour où Giannis Antetokounmpo a acheté son propre maillot… sans être reconnu

La scène est aussi amusante que lunaire. « C’est qui celui-là ? », demande un passant à la recherche d’un maillot NBA. « Giannis Antetokounmpo », rétorque très formellement le vendeur sans avoir aucune idée que l’acheteur en question, tout sourire, n’est autre que le joueur des Bucks en personne.

Tournée dans le cadre du documentaire consacré à ses origines, cette séquence a eu lieu l’été dernier, dans les rues de Lagos au Nigeria. « J’avais dit à ma mère que si je voyais mon maillot, je m’arrêterais l’acheter. Je m’en fiche si les gens me prennent d’assaut. Je n’ai jamais acheté mon maillot auparavant. C’est une bonne façon de le faire », rapporte aujourd’hui, depuis la tribune du All-Star Game, le Grec.

Lui-même « habitué à vendre des trucs » comme il dit, il obtiendra ce jour-là son maillot après avoir tenté… de négocier le prix, mais sans réussir à faire céder le vendeur. « Il n’avait aucune idée de qui j’étais. Alors je lui ai donné cinq dollars, et j’ai dit que je voulais le maillot de Giannis. Il me l’a donné, et il m’a tourné le dos », poursuit le Grec tandis que sa mère finit par informer le vendeur de l’identité de l’acheteur.

Discret mais actif

Offusqué Giannis Antetokounmpo ? Pas le moins du monde.

« L’histoire est drôle et folle à la fois. Je ne m’attends vraiment pas à ce que tout le monde sache qui je suis ou connaisse mon nom. Ce n’est pas ce que je recherche. En fait, c’est l’inverse que je recherche : rester aussi discret que possible », affiche le double MVP, dont le discours peut rappeler celui de Nikola Jokic.

Discret, mais actif. Le natif d’Athènes dit vouloir aller plus souvent dans le pays d’origine de ses parents et s’y investir. « J’ai apprécié le temps que j’ai passé là-bas. J’ai aimé rencontrer ma famille pour la première fois. Je pense qu’en quelques jours, j’ai touché beaucoup de gens dans les communautés, et je veux continuer à faire de bonnes choses avec ma fondation. »