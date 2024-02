Paul George estime ne pas mériter que son maillot soit retiré à Indiana

Titulaire dans l’équipe de la conférence Est, Tyrese Haliburton sera logiquement le héros du week-end à Indiana. Pour les fans des Pacers, il sera la star des stars. Mais ces derniers croiseront aussi une ancienne connaissance avec Paul George, qui sera lui remplaçant dans l’équipe de la conférence Ouest.

Les années ont passé et le souvenir de « PG13 » à Indiana commence à s’éloigner, mais pas chez lui. « Mon temps là-bas était génial. J’ai adoré. J’ai grandi et appris beaucoup, ils m’ont permis de progresser », explique l’ailier des Clippers sur ses sept saisons, ses premières, à Indianapolis.

Il est évidemment déjà revenu plusieurs fois depuis son départ en 2017, avec le maillot du Thunder et celui des Clippers, mais comment imagine-t-il son accueil durant ce week-end ?

« Les gens me donnent toujours de l’amour », répond-il. « Ils ont peur de me dire les choses en face mais, dès que c’est une foule, et que je ne peux pas voir qui hue, alors ils le font. Mais quand je suis dans la rue, dans un restaurant, en face-à-face, j’ai des ‘tu me manques, reviens’. J’entends ça, c’est toujours de l’amour. »

Une trace trop courte avec les Pacers

Une preuve que, comme Kevin Durant le dit, Paul George est une « légende des Pacers », un des « meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise ». Au point, un jour, d’avoir son maillot retiré auprès de ceux de Reggie Miller (#31), George McInnis (#30), Mel Daniels (#34) et Roger Brown (#35) ? Pas sûr, non…

« Franchement, il n’y a que quatre joueurs chez les Pacers. Et quand on y pense, un Reggie Miller, c’est quoi ? 18 saisons. Il y a une longévité qui les distingue. Je n’ai pas joué assez longtemps, tout simplement », estime l’ailier.

Le joueur des Clippers ajoute que si Tyrese Haliburton réalise de belles choses avec les Pacers, alors les années de Paul George (deux finales de conférence contre Miami, en 2013 et 2014, tout de même) seront vite oubliées.

« Ils se souviendront peut-être, dans quelques années, à quel point ce groupe était spécial », avance l’ancien d’Indiana. « J’espère que Tyrese va les emmener très loin. S’ils ne font pas aussi bien que nous, dans 15 ou 20 ans, alors on regarderait peut-être notre époque. Tyrese va faire de grandes choses et j’espère qu’il sera bien entouré, avec des talents, pour les porter vers le haut. Et alors on ne parlera même plus de mon maillot retiré. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 50 34 45.8 39.3 91.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.9 1.6 2.0 0.4 22.5 Total 843 34 43.9 38.2 85.3 0.9 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.