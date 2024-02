C’est le grand jour pour la Jordan Luka 2 « All Star »

Luka Doncic illumine la saison 2023-2024 avec ses multiples coups d’éclat déjà recensés depuis la fin octobre, et va pouvoir fêter sa prochaine sélection au All-Star Game avec une nouvelle paire de Jordan Luka 2 multicolore » aux pieds.

La Jordan Luka 2 « All Star » se présente avec une base en mesh blanc pour la tige, recouverte de bandes noires en nubuck, et assortie de finitions en rose. L’ensemble est complété par du violet et du vert tandis que le logo du joueur sur la languettes et les « Jumpman » ressortent en jaune. Pour finir, la mousse « Formula 23 » blanche en guise de semelle intermédiaire repose sur une surface extérieure en bleu turquoise translucide.

La Jordan Luka 2 « All-Star » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.