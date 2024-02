Victor Wembanyama frappé de plein fouet par le « rookie wall »

Aucun rookie n’y échappe ! C’est ce fameux « rookie wall ». Ce moment de la saison où la fatigue prend le dessus sur l’enthousiasme d’une première saison NBA. Une fatigue physique et mentale à force de jouer tous les deux jours, voire même tous les jours lorsqu’il s’agit de « back-to-back ». C’est ce que traverse actuellement Victor Wembanyama, qui n’a pris que cinq rebonds en deux matches.

Face au Magic, puis aux Nets, le Français a aussi cumulé huit ballons perdus, et cette nuit, il est encore apparu à bout de souffle sur certaines séquences. A la mi-temps, et pour la première fois de la saison, il n’avait pas pris un rebond, fait une passe, ou réalisé le moindre contre !

Un mode d’emploi pour s’en sortir

« Le coach m’en a un peu parlé », répond « Wemby » à propos du « rookie wall ». « Ce n’est pas plus compliqué que ça. C’est juste difficile à endurer. Il faut juste travailler, continuer à avancer et ne pas changer sa façon de procéder. »

Gregg Popovich lui a livré un mode d’emploi pour traverser cette période du mieux possible. « C’est une nouvelle expérience pour lui » rappelait Coach Pop’ après la défaite à Orlando. « Il y aura des matches avec des périodes où il n’aura plus de jus, et puis ensuite ça reviendra ».

Cette fatigue est palpable sur les courses et dans les passes mal ajustées, mais aussi et surtout au rebond. Le pivot français des Spurs a du mal à enchaîner les sauts, ou même à se mêler à la lutte. Mais il faut apprendre à se faire violence.

« Je me sens bien, mais tout le corps est touché, et le défi, c’est d’en passer par là, de faire ces efforts supplémentaires, même si nous ne le sentons pas (physiquement), et qu’on sait qu’on va sauter un peu moins haut et qu’on va courir un peu moins vite qu’au début de la saison… »

La coupure du All-Star Game sera la bienvenue pour recharger les batteries. Sauf que « Wemby » sera très sollicité avec le Rising Stars Challenge et le Skills Challenge, et ce n’est pas certain qu’il puisse se reposer pendant ce break d’une petite semaine.