Slam Dunk Contest : Jayson Tatum en invité de luxe pour Jaylen Brown ?

En grosse perte de vitesse ces dernières années, le concours de dunks pourrait connaître un regain d’intérêt en 2024 à Indianapolis. La raison tient essentiellement en un nom : Jaylen Brown. L’arrière-ailier des Celtics sera la tête d’affiche du « Slam Dunk Contest » aux côtés de Mac McClung, tenant du titre, et deux rookies, Jaime Jaquez Jr et Jacob Toppin. Voilà sept ans qu’un joueur All-Star n’avait plus pris part à ce concours, c’est dire l’attente pesant autour de Jaylen Brown.

Pour essayer de se démarquer, JB pourrait faire appel à un de ses coéquipiers et pas des moindres ! A l’issue du match remporté face aux Wizards, le joueur a émis l’idée de faire participer… Jayson Tatum.

« Je vais clairement suivre ça de près, pour que JT puisse y participer. S’il est disponible, c’est sûr que ça pourrait être sympa », a-t-il lancé.

JT ouvert à l’idée

S’il évoque la possibilité publiquement, c’est sans doute bon signe ! Surtout que Jayson Tatum a réagi à son tour, laissant la porte ouverte à une éventuel coup de pouce pour son coéquipier.

« S’il me demandait, je serais ouvert à la proposition », a-t-il glissé, ajoutant qu’il était important pour le concours de voir des gros noms comme celui de Jaylen Brown participer à redorer le blason du Slam Dunk Contest.

Nul doute que sa présence contribuera à remettre la lumière sur le concours. Reste à savoir sous quel forme ce coup de pouce de Jayson Tatum pourrait se manifester. Tant que ça contribue à faire le show, la NBA appréciera forcément.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 48 33 49.5 34.4 72.9 1.1 4.4 5.5 3.8 2.7 1.1 2.4 0.6 22.1 Total 518 30 47.9 36.3 72.3 1.0 4.3 5.2 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.