Fils d’anciens employés des Raptors, Kelly Olynyk « boucle la boucle »

Après avoir récupéré RJ Barrett, les Raptors ont mis la main sur un autre Canadien, Kelly Olynyk, lors de la « trade deadline ». Un retour aux sources pour l’intérieur de 32 ans, dont la mère tenait la table de marque de Toronto entre 1995 et 2004, et dont le père était dans le coaching staff de la franchise en 2002/03.

« C’est un moment où on boucle la boucle », explique-t-il sur le fait d’enfiler le maillot des Raptors, alors qu’il a grandi dans la Scotiabank Arena de Toronto. « C’est vraiment cool de regarder en arrière, de penser à tout ce que j’ai fait jusqu’à maintenant, et de voir à quel point les Raptors ont été importants dans ma vie. J’avais l’habitude de m’endormir le soir avec un petit radio-réveil en écoutant FAN590 et Chuck Swirsky (le commentateur attitré de l’équipe, entre 1998 et 2008). Enfiler ce maillot et tous ces vêtements, c’est quelque chose d’indescriptible. »

Pousser RJ Barrett au quotidien

« Free agent » en fin de saison, Kelly Olynyk compte pourtant bien s’inscrire à long terme dans le projet de reconstruction des Raptors, chez lesquels il peut servir de mentor.

« Le soutien et l’amour, que la ville et le pays m’ont donné, ont été incroyables tout au long de ma carrière. Maintenant, venir ici et leur rendre la pareille, jouer devant eux et donner tout ce que j’ai pour cette organisation, c’est vraiment une chance. J’aimerais rester ici pour le reste de ma carrière, si ça fonctionne bien. »

Même s’il était apte, Kelly Olynyk n’a pas joué face aux Rockets, la nuit dernière, Darko Rajakovic voulant mieux préparer son intégration, ainsi que celle d’Ochai Agbaji.

Quant à l’intérieur, capitaine de l’Equipe du Canada, médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du monde, il est aussi ravi de pouvoir travailler au quotidien avec RJ Barrett. En vue des JO de Paris.

« Quelles étaient les chances que cela se produise ? Que nous soyons tous les deux échangés dans la même équipe ? Je sais de quoi il est capable et je peux continuer à le pousser à donner le meilleur de lui-même » conclut-il.

Kelly Olynyk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BOS 70 20 46.6 35.1 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 3.2 0.5 1.5 0.4 8.7 2014-15 BOS 64 22 47.5 34.9 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 3.3 1.0 1.5 0.6 10.3 2015-16 BOS 69 20 45.5 40.5 75.0 1.0 3.0 4.1 1.5 2.4 0.8 1.1 0.5 10.0 2016-17 BOS 75 21 51.2 35.4 73.2 1.0 3.8 4.8 2.0 2.8 0.6 1.3 0.4 9.0 2017-18 MIA 76 23 49.7 37.9 77.0 1.2 4.5 5.7 2.7 2.9 0.8 1.9 0.5 11.5 2018-19 MIA 79 23 46.3 35.4 82.2 0.9 3.8 4.8 1.8 2.3 0.7 1.4 0.5 10.0 2019-20 MIA 67 19 46.2 40.6 86.0 0.7 3.9 4.6 1.7 2.6 0.7 1.1 0.3 8.2 2020-21 * All Teams 70 29 48.4 34.2 82.9 1.2 5.7 7.0 2.9 3.0 1.1 1.8 0.6 13.5 2020-21 * MIA 43 27 43.1 31.7 77.5 1.0 5.1 6.1 2.1 2.9 0.9 1.3 0.6 10.1 2020-21 * HOU 27 31 54.5 39.2 84.4 1.6 6.9 8.4 4.2 3.1 1.4 2.6 0.6 19.0 2021-22 DET 40 19 44.8 33.6 77.5 1.4 3.1 4.4 2.8 2.5 0.8 1.5 0.5 9.1 2022-23 UTH 68 29 49.9 39.4 85.3 1.2 5.0 6.2 3.7 3.4 0.9 2.5 0.5 12.5 2023-24 UTH 50 20 56.2 42.9 84.2 1.3 3.8 5.1 4.4 2.6 0.7 1.6 0.2 8.1 Total 728 23 48.2 37.0 79.7 1.2 4.0 5.2 2.4 2.8 0.8 1.6 0.5 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.