Le MVP de la nuit | Jayson Tatum en mode Spiderman

À une semaine du All-Star Game, et donc d’une pause bien méritée, les Celtics avaient oublié de mettre leur réveil face aux Wizards. Un repli défensif suspect et une circulation de balle moyenne ont ainsi permis aux coéquipiers de Bilal Coulibaly d’atteindre la pause avec 71 points inscrits, et sept points d’avance. Au retour des vestiaires, ce ne sont plus les mêmes Celtics, et c’est Jayson Tatum qui va sonner la charge.

Trop grand pour Bilal Coulibaly et trop facile face à Kyle Kuzma, l’ailier All-Star prend le match à son compte. Paniers primés, distribution du jeu, mais aussi dunk dans le trafic. Tout y passe, et les Wizards sont KO. Au passage, la complicité entre Tatum et Porzingis crève les yeux : ils compilent 27 points dans ce 3e quart-temps sur les 36 des Celtics. Ils finiront le match à 35 et 34 points !

« On les a laissés prendre confiance, et c’est devenu plus compliqué que prévu » expliquera Jayson Tatum après la rencontre. « Peut-être qu’on s’était dit que ce serait facile… Mais c’est bien de connaître des soirées comme ça, lorsqu’on croit que çà va être facile. En NBA, il n’y a pas de soirées faciles ».

À l’arrivée, Jayson Tatum frôle le triple-double avec 35 points, 10 rebonds et 8 passes, et Boston remporte sa 40e victoire de la saison. Quel a été le discours à la pause pour faire la différence ?

« On avait encaissé 71 points, et on s’est évidemment dit qu’il fallait augmenter notre intensité défensive. Il fallait retrouver des instincts de Spiderman et être partout en défense. J’exagère un peu mais si on n’avait pas élevé notre niveau de jeu, ça pouvait être très long… » rappelle-t-il. « Ce troisième quart-temps a servi d’étincelle pour nous. On les a tenus à 16 points. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 48 36 47.1 36.4 81.7 0.9 7.5 8.4 4.5 2.1 1.0 2.6 0.5 26.9 Total 487 34 46.0 37.4 84.3 0.9 6.2 7.1 3.4 2.1 1.1 2.3 0.7 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.