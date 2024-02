Shaedon Sharpe finalement absent pour six semaines

Voilà un mois que Shaedon Sharpe n’est plus apparu sur le terrain avec les Blazers. Blessé aux abdominaux, l’arrière bondissant de Portland a ainsi connu une rechute au moment de sa remontée en puissance, et il a finalement dû se résoudre à passer par la case opération pour se soigner. Celle-ci s’est déroulée vendredi, et la durée minimum de son indisponibilité a pu être annoncée dans la foulée : la franchise de l’Oregon évoque ainsi six semaines de rééducation avant une nouvelle évaluation par le staff médical.

Après une bonne année rookie, Shaedon Sharpe a confirmé son potentiel cette saison, dans une franchise en pleine reconstruction après le départ de Damian Lillard.

Même s’il y a du déchet, le dunkeur a quasiment doublé ses stats, et il fait partie du noyau de jeunes autour duquel les dirigeants souhaitent construire. Au même titre qu’Anfernee Simons et Scoot Henderson.

Reste à savoir si le staff souhaite les voir bosser ensemble en prévision de la saison prochaine, ou s’il préfère que le Canadien récupère totalement en le laissant à l’infirmerie pour les quatre dernières semaines de saison régulière.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 Total 112 25 44.5 35.0 77.2 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.