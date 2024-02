Les images officielles de la Kobe 4 Protro « Girl Dad »

Après avoir bouclé 2023 par la Kobe 6 « Reverse Grinch » qui a fait un carton planétaire puis la Kobe 4 « Black Mamba », Nike a présenté les futurs modèles de la collection signature de Kobe Bryant pour 2024.

On retrouvera notamment cette magnifique Kobe 4 Protro « Girl Dad », en hommage au lien très fort qu’entretenait la légende des Lakers avec ses filles. La tige en daim est recouverte d’une subtile note de vert et d’un Swoosh également en daim, ressortant en noir. La base du talon est dotée d’un renfort chromé, et l’ensemble repose sur une semelle en vert et blanc.

La Kobe 4 Protro « Girl Dad » est annoncée pour le 31 mai au prix de 190 dollars.

(Via SneakerNews)