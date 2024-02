Royce O’Neale et David Roddy arrivent aux Suns

Puisque Miles Bridges a décidé de finir la saison avec les Hornets, les Suns devaient trouver ailleurs un ailier. Ils sont allés le chercher du côté de Brooklyn, avec Royce O’Neale, nous annonce The Athletic.

C’est même un échange à trois puisque Memphis envoie David Roddy à Phoenix. Dans la transaction, les dirigeants de l’Arizona lâchent trois seconds tours de Draft, et un « swap » de choix de Draft avec les Grizzlies. L’Arizona Sports annonce que Chimezie Metu, Jordan Goodwin, Yuta Watanabe, et Keita Bates-Diop sont inclus dans l’échange, sans qu’on sache s’ils rejoignent les Nets ou les Grizzlies.

C’est une bonne pioche pour la troupe de Frank Vogel. Certes, avec ses 7.4 points de moyenne, l’ancien du Jazz n’est pas aussi offensif que Miles Bridges, mais il est très correct à 3-pts, et surtout, c’est un très bon défenseur et un bon soldat. C’est parfait pour faire le sale boulot à côté de Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant.

Quant à David Roddy, c’est un arrière costaud, qui a profité des malheurs des Grizzlies pour se montrer. Si les Suns sont allés le chercher, c’est sans doute qu’ils voient en lui un vrai potentiel.

En prime, les Suns ont encore deux places dans leur effectif pour faire de bonnes affaires sur le marché des « buyout », quand des joueurs seront libérés dans les prochaines heures.

Royce O'Neale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 69 17 42.3 35.6 80.3 0.4 3.1 3.4 1.4 1.5 0.5 0.8 0.2 5.0 2018-19 UTH 82 20 47.5 38.6 76.2 0.3 3.2 3.5 1.5 2.1 0.7 0.9 0.3 5.2 2019-20 UTH 71 29 43.3 37.7 76.4 0.4 5.1 5.5 2.5 2.9 0.8 0.9 0.5 6.3 2020-21 UTH 71 32 44.4 38.5 84.8 1.2 5.6 6.8 2.6 2.6 0.8 1.2 0.5 7.0 2021-22 UTH 77 31 45.7 38.9 80.4 0.8 4.0 4.8 2.5 2.4 1.1 1.0 0.4 7.4 2022-23 BRK 76 32 38.6 38.9 72.5 0.7 4.3 5.1 3.7 3.1 0.9 1.5 0.6 8.8 2023-24 * All Teams 50 24 38.7 36.7 68.2 0.8 3.7 4.5 2.8 2.4 0.7 1.0 0.6 7.3 2023-24 * BRK 49 25 38.8 36.6 68.2 0.8 3.7 4.5 2.8 2.5 0.7 1.0 0.6 7.4 2023-24 * PHX 1 11 33.3 50.0 0.0 2.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 Total 496 27 42.7 38.1 77.6 0.7 4.1 4.8 2.4 2.4 0.8 1.0 0.4 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.