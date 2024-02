C’est la douche froide ! Après deux longues semaines d’un « road trip » réussi de sept matchs (5v-2d), les Kings retrouvaient enfin leur fans mercredi pour la réception de Detroit, et ils avaient sans doute imaginé un scénario tout autre à cette occasion.

Or ce sont bien les Pistons qui sont venus faire le show, dominant les Californiens (133-120), avec un Jaden Ivey incandescent. Autant dire que la tournure des événements n’a pas du tout plu à Mike Brown, qui a reproché un manque d’implication de ses joueurs après la rencontre.

On peut perdre mais avec la manière

« Il n’y a pas beaucoup de moments dans la saison où je peux dire que je suis déçu par notre performance, mais ce soir, cela en faisait partie, et c’est sans doute en haut de la liste », a-t-il déploré. « Notre manière de jouer, en particulier sur le plan défensif, n’était pas bonne. Detroit a eu raison de nous ».

Le stratège de Sacramento n’a pas vraiment mis en avant l’argument de la prétendue « faiblesse » de l’adversaire. Ce qui l’a avant tout mis hors de lui, c’est d’avoir vu son équipe ne pas se donner à fond.

« Je me fiche qu’on ait perdu un match. Dans la saison, on va en perdre des matchs. Les Pistons ont battu OKC il y a quelques matchs. Donc on sait qu’on va perdre des matchs, même ceux que tout le monde nous voit déjà gagner », a-t-il ajouté. « Mais si tu perds, au moins tu veux pouvoir te regarder dans la glace et dire : ‘J’ai tout donné sur le terrain’. Mais ce soir, je ne crois pas que beaucoup d’entre eux peuvent se le dire. C’est ce qui est décevant pour moi ».

La défense extérieure à revoir

Ce manque d’envie s’est notamment traduit par la défense sur le tir extérieur, domaine dans lequel les Kings ont encore pris l’eau. Detroit a en effet frôlé les 55% de réussite à 3-points sur le match, à 17/31 ! Un mal récurrent, en particulier depuis 15 matchs, une période durant laquelle les hommes de Mike Brown ont concédé 42.4% des tentatives adverses derrière l’arc, soit la pire moyenne de toute la NBA dans cet exercice…

Sur la saison, seul Charlotte fait pire que le 39.7% de paniers à 3-points concédés par Sacramento. Un rang indigne d’une franchise qui souhaite renouer avec les playoffs sans passer par le play-in.

« Il s’agit d’un point sur lequel nous devons continuer à travailler et nous espérons que nous nous améliorerons avec le temps. Il faut que les adversaires sentent davantage notre présence derrière la ligne des 3-points et pour l’instant, ce n’est pas le cas », a conclu Mike Brown.

Ce soir, c’est le champion en titre, Denver, qui va se présenter dans l’antre des Kings. Ce sera une belle occasion pour corriger le tir et faire ainsi oublier cette triste soirée, face au dernier de la classe.