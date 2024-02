Fred VanVleet va manquer son retour à Toronto

C’était le grand rendez-vous de sa saison. Vendredi soir, Fred VanVleet allait retrouver les Raptors, au Canada. Finalement, les retrouvailles n’auront pas vraiment lieu sur le parquet car le meneur de jeu des Rockets est blessé.

Touché aux adducteurs, le champion NBA 2019 avec la franchise canadienne va manquer au moins une semaine de compétition. C’est pourquoi il n’a pas joué contre les Pacers mardi soir et va donc rater les rencontres à Toronto et Atlanta, puis la réception des Knicks.

Il est possible qu’il revienne pour le dernier match avant la coupure, à Memphis. « Probablement autour du All-Star break », confirme son coach Ime Udoka. « On verra. Qui sait si ce sera avant ou après la coupure ? »

Une opportunité pour Amen Thompson

Houston pourrait en effet tout aussi bien le laisser au frigo, afin de lui offrir encore plus de repos, avant de revenir après la grand-messe annuelle, le 22 février. « J’espère vraiment qu’il sera de retour après le All-Star Game », insiste l’entraîneur.

En attendant le retour de Fred VanVleet, c’est Amen Thompson qui va le remplacer dans le cinq majeur. Il va ainsi pouvoir améliorer son alchimie avec son « jumeau » Alperen Sengun.

« Il y a un vide à remplir, avec ce que Fred fait pour nous. Nous calmer offensivement, nous mettre en place, trouver le bon shoot pour lui ou les autres », liste Ime Udoka. « On veut que les gars élèvent leur niveau. On va mettre l’accent sur Amen, dans ce rôle de meneur de jeu, pour mettre du rythme, faire courir les gars et aussi les mettre en place. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 2023-24 HOU 47 37 40.9 37.4 85.9 0.4 3.4 3.7 8.2 2.2 1.1 1.6 1.0 16.5 Total 464 30 40.3 37.3 86.8 0.4 3.0 3.4 5.6 2.1 1.3 1.7 0.5 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.