Dans la nuit, on aura un oeil sur le duel entre le Heat et les Clippers, à 00h00, puis sur celui entre les Wolves de Rudy Gobert et les Rockets à 01h00, sur beIN Sports Max 4.

Pour savoir qui coachera l’Ouest au All-Star Game, on regardera aussi le match entre le Thunder et les Raptors, à 01h00, tandis que les Bucks de Doc Rivers sont de leur côté à Salt Lake City, à 02h00.

Programme complet

21h00 | Detroit – Orlando

21h30 | Washington – Phoenix (beIN Sports 3)

00h00 | Boston – Memphis

00h00 | Charlotte – Indiana

00h00 | Miami – LA Clippers

01h00 | Minnesota – Houston (beIN Sports Max 4)

01h00 | Oklahoma City – Toronto

02h00 | Utah – Milwaukee

02h30 | Denver – Portland