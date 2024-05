Les Wolves ont des joueurs en tête pour se renforcer

Le calme avant la tempête… D’ici jeudi à 15h, date-butoir de la « trade deadline » de la NBA, les équipes de la ligue devraient s’agiter, pour faire de gros changements ou des ajustements plus modestes en vue d’aborder la suite dans les meilleures conditions. Même s’ils sont premiers à l’Ouest, à égalité avec Oklahoma City, les Wolves sont attentifs aux potentielles opportunités qui pourraient se présenter sur le marché.

L’équipe marque un peu le pas depuis quelques semaines, notamment par son incapacité à gérer les fins de match. Le président des Wolves, Tim Connelly, pourrait tenter d’étoffer son effectif afin d’attaquer la fin de saison avec un peu plus de certitudes, mais il avoue que c’est le calme plat.

« C’est clair que toutes les équipes essaient de s’améliorer. On a analysé certains domaines dans lesquels on pense pouvoir s’améliorer. Il y a certains joueurs qu’on a sur notre radar, mais je pense qu’on a tendance à essayer d’être proactifs, et si on a ces discussions, c’est en ayant à l’esprit d’avoir un deal en tête, et on n’a pas trouvé beaucoup de partenaires », a-t-il déploré.

Une attaque perfectible

Alors qu’on pourrait penser qu’il serait plus risqué qu’autre chose d’essayer de bonifier un effectif qui tourne aussi bien, le groupe de Chris Finch a pour particularité d’avoir des failles bien identifiables, à commencer par une menace extérieure un peu faible par rapport à la concurrence. Non content d’être 19e de la NBA à l’efficacité offensive (points inscrits en moyenne sur 100 possessions), Minnesota est en effet l’une des équipes qui prend le moins de tirs à 3-points (25e avec 31.6 tentatives par match), compensant par son adresse, dans le Top 3 de la NBA.

On peut aussi souligner le manque de vétérans, alors que Mike Conley semble être le seul « sage » du vestiaire. La « trade deadline » pourrait donc être l’occasion de faire progresser l’équipe sur ces points avec l’arrivée d’un joueur d’expérience. On pense à l’arrivée d’un élément comme Kyle Lowry. Soit via un échange, soit lorsqu’il sera libéré de son contrat avec les Hornets. Ou alors de PJ Tucker, qui se morfond sur le banc des Clippers.

Tout changement est risqué pour le collectif

« Le coach est très à l’aise avec les huit premiers jours de la rotation. Ils ont été réguliers, et les trois autres gars ont été exceptionnels, que ce soit en contribuant ou en étant des coéquipiers solidaires. Je ne peux que les féliciter, mais après, si on regarde notre équipe, il y a certains points en attaque pour lesquels certains qualités pourraient nous aider à passer au niveau supérieur », a reconnu Tim Connelly.

Toujours est-il que tout changement entraîne des risques et que ceux-ci devront être bien mesurés par le « front office » des Wolves, L’aspect sportif est une chose, le mental en est une autre et la cohésion d’équipe aussi.

Autant de points que la direction de la franchise de Minneapolis gardera également à l’esprit jusqu’au 8 février à 15h, tout en essayant d’anticiper au maximum.

« Ce sont des êtres humains. Ils doivent déménager, apprendre de nouveaux systèmes offensifs et défensifs. Et s’il faut faire un changement… » soupire-t-il. « Nous avons un vestiaire rempli d’excellents joueurs, et ça va avoir un impact sur eux, donc notre message a été assez cohérent. On ne veut pas être sur notre téléphone à 13h55 le 8 février. Mais si on a quelque chose autour de ce qu’on cherche en terme de concept, essayons d’être agressifs, particulièrement cette année ».