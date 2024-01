Steve Clifford assure que perdre n’amuse pas ses jeunes Hornets

On ne sait pas ce qui a tant fait marrer LaMelo Ball et ses coéquipiers sur le banc des Hornets. Ce que l’on sait en revanche est que leur coach Steve Clifford, estimant que Brandon Miller avait été victime d’une faute, venait d’être expulsé. Et surtout que Charlotte était menée de 25 points sur son parquet les Knicks…

Pas la meilleure des images pour cette équipe, finalement battue de 21 points ce lundi, qui enregistrait une 22e défaite en 25 sorties. Évidemment, la vidéo en question a fait réagir sur les réseaux sociaux, jusqu’à revenir aux oreilles du coach de l’équipe, peu connu pour de tels excès de colère.

Celui-ci dit n’avoir pas vu la séquence en question, mais en avoir « entendu parler ».

« Nos gars font du bon boulot pour être compétitif, travailler dur, vous les connaissez. Donc penser qu’ils ne sont pas sérieux ou qu’ils s’en fichent… Je ne m’en soucie pas parce que j’ai côtoyé des équipes qui ne l’étaient pas (sérieuses), ces gars le sont », balaye ainsi le coach, resté trois saisons comme « head coach » à Orlando, après des expériences plus anciennes comme assistant chez les Knicks ou les Rockets.

Une différence entre être dans une équipe qui perd et être un perdant

« Gérer la frustration, la déception est un élément majeur dans le sport. Certains le gèrent bien, d’autres non. Ce que je sais, c’est que lorsqu’on perd, ils sont déçus. Ils sont venus aujourd’hui, on a fait un entraînement plus court, pas contraignant. La concentration et le niveau d’énergie étaient bons. On doit trouver un moyen de maintenir notre jeu, mais l’attitude et le reste n’est pas le problème », maintient le coach dont l’équipe occupe la 13e place à l’Est (10 victoires – 35 défaites).

Steve Clifford estime que « dans le sport, il y a une différence entre être dans une équipe qui perd et être un perdant, d’accord ? C’est comme beaucoup de gars qui se disent être des gagnants. Ils le sont simplement parce qu’ils ont joué avec Michael (Jordan) ou avec LeBron (James). Et quand vous les regardez aller dans une autre équipe, c’est différent. Donc je crois que les gens devraient être très prudents dans le jugement de joueurs lorsqu’ils ne les côtoient pas tous les jours. »

Terry Rozier, qui vient de partir, est donc plutôt bien placé pour en parler. Et il fait pourtant la lecture totalement inverse par rapport à son ancien coach…

« C’est tout le contraire » explique-t-il sur la différence entre Charlotte et Miami. « À Charlotte, on est un peu habitué à perdre. C’est dans l’ADN. Ici, c’est tout le contraire. Personne ne veut perdre. Personne ne l’accepte ».