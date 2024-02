Une Giannis Immortality 3 pour le All-Star Game

Contrairement à la Zoom Freak 5, le « Swoosh » inversé , marque de fabrique des modèles dessinés pour Giannis Antetokounmpo est toujours d’actualité sur la dernière Giannis Immortality 3, deuxième ligne signature de la superstar des Bucks !

La paire est déjà disponible en dix coloris en France, avec comme dernière version en date ce coloris « All-Star Weekend » en rouge et blanc. Le choix des couleurs peut surprendre puisque le « Greek Freak » portera la tunique bleue de la conférence Est, le rouge étant réservé aux joueurs issus de la conférence Ouest.

Un modèle très bon marché

Pour l’heure, on retrouve un modèle dépareillé, majoritairement rouge sur la chaussure droite et inversement, avec un « Swoosh » inversé en rouge aux contours blancs sur la chaussure droite, et inversement pour la gauche. Même principe pour la semelle, en blanc sur rouge sur la chaussure droite et rouge sur blanc sur la gauche.

La Giannis Immortality III « All-Star Weekend » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.