Une délivrance signée Derrick White

On comprend mieux pourquoi Derrick White a levé les bras au ciel, comme s’il avait signé le tir de la gagne. Jaylen Brown venait d’enfoncer son défenseur au poste pour attirer un deuxième joueur des Pelicans, et mieux ressortir le ballon vers son coéquipier. Ouvert, l’arrière des Celtics convertissait à 3-points et lançait enfin son match… à six minutes de son terme.

Lui qui n’en était qu’à 2/10 jusqu’ici, en même à 2/18 si on ajoute à ce total son 0/8 de deux jours plus tôt, face aux Clippers. Bref, l’ancien des Spurs était sérieusement dans le dur avec son tir, notamment extérieur.

« Il y a clairement eu un peu de difficulté. Tout le monde m’a dit de rester confiant et de continuer à tirer. Ils me faisaient confiance et c’est bien de récompenser cette confiance de la part de mes coéquipiers », apprécie Derrick White après la rencontre.

Et quelle récompense pour les Celtics ! Ce tir primé l’a tellement mis en confiance qu’il a enchaîné : nouveau à 3-points après un petit « stepback », finition main gauche devant Herb Jones après un remarquable travail d’appuis, puis nouveau tir lointain grâce à une fixation de Jayson Tatum.

Encore menés de six points à l’entame de ce dernier quart-temps, les Celtics, qui devaient faire sans Kristaps Porzingis, ont ainsi retourné la rencontre grâce aux 13 points dans la période du seul Derrick White. « Peut-être que certains se sont dit : ‘Oh, c’est reparti’ », formule l’intéressé en pensant aux 17 points de retard concédés dans le second quart-temps, qui auraient pu être annonciateurs d’un nouveau « blowout » comme face aux Clippers.

En baisse de régime

Boston est finalement rentré au vestiaire avec 10 points de retard, tandis que Derrick White n’avait converti qu’une seule de ses tentatives, à 3-points.

« On marchait dans le tunnel à la mi-temps et je lui ai tapé dans la main en lui disant : ‘Nos ratés sont passés maintenant, on va forcément en rentrer ‘», rapporte Jayson Tatum, auteur d’un 2/8 faiblard derrière l’arc.

Et c’est ce qui s’est passé avec son coéquipier. « Tout le monde me disait de rester confiant, et ils me faisaient confiance, alors pourquoi ne pas me faire confiance ? J’essaie de donner confiance aux gars lorsqu’ils ont des difficultés, ils ont été capables de m’aider aujourd’hui », dit celui qui a été considéré comme un potentiel aspirant à un premier All-Star Game.

Cette séquence confirme toutefois une baisse de régime plus large chez lui. Après un mois de décembre de feu à plus de 20 points de moyenne avec d’excellents pourcentages (51% dont 43,5% à 3-points), il tourne à 13 points en janvier avec seulement 39% aux tirs.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.