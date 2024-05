Anthony Edwards enrage contre les arbitres : « On a joué à huit contre cinq ! »

Les paris sont ouverts : combien de milliers de dollars Anthony Edwards va-t-il avoir d’amende pour ses propos sur les arbitres ? Car après la victoire de Minnesota contre Oklahoma City, l’arrière était malgré tout très en colère contre les hommes en gris.

Il s’est plaint plusieurs fois dans la rencontre de ne pas recevoir les coups de sifflet qu’il estimait mériter, alors il a laissé parler sa frustration une fois le buzzer final entendu.

« Les arbitres ont été mauvais. Oui, ils ont été affreux. On a joué à huit contre cinq », lance-t-il, lui qui a shooté seulement quatre lancers-francs dans cette partie. « Ils n’ont pas bronché, mais ça va. Ce n’est pas juste, mais tout va bien. »

Nul doute que la NBA ne va pas apprécier. Surtout que ces critiques viennent s’ajouter à celles après le dernier duel entre les deux meilleures équipes de la conférence Ouest, le 20 janvier. Le Thunder l’avait emporté et Anthony Edwards était frustré par les lancers-francs obtenus par Shai Gilgeous-Alexander.

« C’est dur de les battre avec les fautes que Shai obtient. C’est compliqué de l’éteindre. On ne peut pas le toucher, à aucun moment de la rencontre. Donc c’est dur de gagner », avait-il regretté. La star du Thunder avait répondu, de manière indirecte, sur son compte Instragram avec ce message : « Ils parlent de moi pour mon jeu au poste, pas pour mes commentaires d’après-match. » – (my post game, not my postgame en V.O).

Pas encore respecté par les arbitres

Cette fois-ci, l’arrière des Wolves n’avait pas de commentaires négatifs à faire sur « SGA » qui a pourtant shooté plus de lancers-francs que toute l’équipe de Minnesota réunie (16 contre 15). « Aller aux lancers-francs, il fait ça les yeux fermés. Il est impossible à arrêter, personne ne peut défendre sur lui. Il est fort, très fort. Mais oui, les arbitres ont été mauvais », insiste le All-Star.

Récemment, Anthony Edwards expliquait qu’il voulait obtenir plus de lancers-francs. Ce n’est pas ce match qui va le convaincre de sa réussite dans cet exercice. Au contraire, malgré son statut, il juge qu’il n’est pas respecté comme certaines autres stars. Ni son équipe pour ce choc.

« Je n’ai pas encore gagné le respect des arbitres, mais tout va bien », assure le joueur avant de revenir à la prestation des arbitres. « C’était catastrophique, ce match. Collectivement, on n’a eu aucune faute. J’ai été touché à de nombreuses reprises et je l’ai dit aux arbitres, je voulais qu’ils regardent ça, et ils bougeaient la tête, c’est tout. Et lorsqu’un gars de l’équipe adverse est touché, c’est une faute. Donc, dès le départ, les choses n’étaient pas justes. Voilà pourquoi je suis très content d’avoir gagné le match. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.