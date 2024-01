Zach LaVine dévoile la New Balance « Fresh Foam BB V2 »

Il y a un an, New Balance profitait du NBA Paris Game et de la présence des Bulls de Chicago face à Detroit pour présenter sa nouvelle « Fresh Foam BB » aux pieds de Zach LaVine. Un an plus tard, après une première expérience mitigée (la paire a dû être revue en raison de soucis au niveau de la semelle et des œillets), l’équipementier est de retour pour présenter la « Fresh Foam BB V2 », en impliquant toujours Zach LaVine depuis la conception jusqu’à la promotion de la paire.

« C’est ma chaussure de performance préférée, il n’y a aucun doute, et je suis fier de notre travail accompli avec l’équipe de designers », a-t-il déclaré. « C’est la seule chaussure que je veux porter quand je reviendrai sur le terrain ».

Cette deuxième version a notamment revu la composition de sa tige, celle-ci étant un peu plus haut de gamme avec une large partie en daim pour entourer l’empeigne sur laquelle ressort le « N » de New Balance. L’aération est bien présente au niveau de la semelle et on attendra également beaucoup de la semelle avec sa mousse « Fresh Foam » et son amorti au niveau intermédiaire. Pour ce premier coloris, on part sur une majeure partie en blanc et beige avec des finitions en rose.

La sortie de la New Balance « Fresh Foam BB V2 » est annoncée pour le 2 février au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)