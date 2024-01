Kevin Durant : « C’est sympa de me faire des écrans, mais je n’en ai pas besoin »

Devin Booker va finir par croire qu’il est maudit… Après avoir planté 62 points dans la défaite face aux Pacers, le voilà qui inscrit 44 points face au Magic. L’issue est la même : une défaite. À ses côtés, Kevin Durant n’inscrit que 15 points, à 7 sur 12 aux tirs, et Frank Vogel en fait le reproche à ses coéquipiers.

« Le Magic a bien défendu sur lui pour l’éloigner du ballon, mais on doit aussi lui faire de meilleurs écrans, et lui trouver de bonnes positions » explique Frank Vogel en conférence de presse. Une analyse que ne partage pas du tout l’ailier All-Star.

« Je n’ai pas besoin d’écrans. C’est sympa de me faire des écrans, mais je n’en ai pas besoin » assure-t-il. « Je n’ai pas vraiment l’impression que ce soit à cause de ça que je n’ai pas eu de tirs. J’ai juste l’impression que le rythme du jeu ne me permet pas toujours de tirer. Il s’agit simplement d’être efficace avec les tirs que j’obtiens. C’est le basket en général. Je ne vais pas essayer de forcer les choses parce que je n’ai pas pris de tirs. »

Pour Kevin Durant, le vrai problème des Suns, face au Magic, ce sont les balles perdues. Phoenix en perd 23, dont 7 rien que pour lui !

« Je n’ai pas été très malin avec le ballon… J’en assume la responsabilité car j’ai perdu le ballon dès le début. Cela a, en quelque sorte, inspiré mes coéquipiers… Je suis un leader par l’exemple quand je fais ça, et ça peut pourrir tout un match. Je pense que cela crée un mauvais exemple pour l’équipe et que tout le monde s’en nourrit, puis ça fait boule de neige. C’est vraiment ce qui a fait perdre le match ».