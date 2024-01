Ben Simmons est prêt

Enfin ! Ben Simmons est sur le chemin du retour. Dans la dernière ligne droite de sa rééducation après un nouveau pépin au dos, le meneur des Nets a visiblement passé toutes les étapes et il est donc annoncé comme « probable » pour participer à la rencontre de ce soir face à Utah, comme prévu.

L’une de ces étapes consistait à revenir sans problème d’un week-end à s’entraîner avec l’équipe de G-League de Long Island, et Ben Simmons a visiblement donné satisfaction. Pour preuve, son coach a déclaré qu’il y avait de « fortes chances » pour que l’Australien soit de la partie. « Je l’ai vu. Il a fait toute la séance et il y a de fortes chances qu’il joue contre Utah », a ainsi indiqué Jacque Vaughn.

Les Nets ne sont pas au mieux

L’intéressé a lui aussi été encouragé et rassuré par son passage à l’entraînement dans l’antichambre des Nets. C’est avec l’équipe de G-League qu’il a d’abord retrouvé les terrains, et les séances avec contact.

« C’était très bien. Je me sens bien. C’était bien d’être sur le terrain, de courir des deux côtés du parquet, de jouer et d’être impliqué dans des situations réelles. Je suis donc ravi d’être de retour et j’ai hâte de passer à la suite », a-t-il glissé.



Son absence a plombé Brooklyn dans la création et son retour va forcément enlever quelques maux de têtes à Jacque Vaughn. D’autant que Ben Simmons est déterminé à rattraper le temps perdu pour accrocher les playoffs.

« Je veux juste avoir de l’impact, je veux revenir et gagner des matchs. On a du mal à gagner ces derniers temps. C’est l’un de ces points sur lesquels on se doit de retrouver le droit chemin. J’ai simplement hâte de jouer, remplir mon rôle et aider cette équipe à gagner ».

Pour ce qui est du rôle que va lui confier Jacque Vaughn dès la reprise, le coach des Nets a gardé le suspense, même si on peut imaginer qu’il se fera sous restriction de minutes, avec de courtes missions pour commencer, afin de l’aider à retrouver du rythme. « On parlera de ça ce lundi. Assurons-nous déjà de tous passer dimanche sans problème. Et ensuite, je lui parlerai de ce qui l’attend pour la suite ».

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 6 32 52.8 0.0 25.0 2.7 8.2 10.8 6.7 2.7 0.5 2.5 0.8 6.5 Total 323 33 56.0 13.9 59.0 1.8 6.1 7.9 7.5 2.9 1.6 3.2 0.7 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.