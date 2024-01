La griffe des Grizzlies sur la Ja 1 « White Black »

La Ja 1 « Scratch » est l’un des coloris les plus réussis parmi la collection de la première chaussure signature de Ja Morant. La paire reprenait les couleurs initiales des Grizzlies de Vancouver, en vert turquoise, rouge, noir et blanc, et a même été dotée d’un coloris « Reverse », avec les couleurs inversées par rapport au premier modèle. Mais ce qui faisait aussi sa particularité, ce sont ses motifs de griffure de Grizzly présentes sous la semelle.

À l’occasion du retour au jeu du meneur de Memphis, Nike avait dévoilé un coloris « Scracth 2.0 » qui s’en était inspiré. Le coloris est bien plus basique, avec une tige en noir et blanc ainsi qu’une partie en gris au niveau du talon. On retrouve en revanche ces griffures au niveau de la semelle, en noir sur fond blanc.

La paire est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.