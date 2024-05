Les Nuggets attendent une enquête sur le forfait de dernière minute de Joel Embiid

Le duel faisait partie du bouquet final de la « Rivals Week » de la NBA. Alors, même si Nikola Jokic répète qu’il n’y a pas vraiment de rivalité entre les Nuggets et les Sixers, la venue de Philadelphie dans le Colorado était attendue.

Sauf que Joel Embiid n’a finalement pas joué. Déjà gêné par son genou face aux Pacers, le MVP en titre s’est échauffé mais le staff médical de Philly l’a arrêté quelques minutes avant l’entre-deux, en le voyant grimacer…

« J’ai essayé de parler aux gars individuellement » explique Mike Malone, sur sa réaction après l’annonce. Même si Tyrese Maxey et Tobias Harris étaient déjà forfaits, le coach avait peur d’une baisse de tension chez ses hommes, qui attendaient de défier Joel Embiid. Et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé…

« Aaron Gordon m’a dit : ‘De quoi tu parles ?’ Je lui ai répond qu’Embiid ne jouait pas. Donc nos joueurs ne le savaient pas. Alors qu’ils étaient en train de s’échauffer sur le terrain » continue l’entraîneur de Denver.

Plus de quatre ans sans jouer à Denver…

En fait, les Nuggets ont appris l’information comme tout le monde, via les tweets d’Adrian Wojnarowski.

« Je ne sais pas comment on passe d’actif à absent, et je suis certain que la ligue va mener son enquête » conclut Mike Malone. « Parce que c’est mal vu. On a connu des situations cette année où on a appelé la ligue, et ils nous ont répondu que si un gars passait d’actif à absent, il y aurait une enquête. Je suis certain qu’il y en aura une. Et je suis sûr que Joel s’est blessé au genou lors du match face à Indiana. C’est réel. Je suis sûr qu’il est blessé. »

Ce que l’entraîneur n’a pas aimé, c’est donc cette information de toute dernière minute. Etait-ce volontaire ou pas de la part de Nick Nurse et des Sixers ? En tout cas, cela a bien perturbé les Nuggets.

Du côté des fans de Denver, qui attendaient impatiemment le duel entre Nikola Jokic et Joel Embiid dans les Rocheuses, la déception primait également, les fans ayant plusieurs fois demandé « où était Embiid » durant la rencontre. Il faut dire que ce dernier n’a plus foulé le parquet de Denver depuis novembre 2019…