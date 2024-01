Les Pistons veulent qu’Ausar Thompson crève l’écran

Surprenant, en début de saison, avec son activité défensive et ses statistiques malgré sa petite taille (1m98), Ausar Thompson a depuis perdu en impact. Ses chiffres sont moins bons, offensivement, il est moins dangereux et ses limites au shoot extérieur le plombent.

Néanmoins, avec les arrivées de Mike Muscala et Danilo Gallinari, qui sont des joueurs dangereux de loin, le rookie peut trouver un moyen de peser en attaque et de marquer des paniers près du cercle : en posant des écrans. Et si le pick-and-roll était une solution ?

« Dès qu’on peut avoir des joueurs qui shootent de loin, ça ouvre des espaces et ça donne des ouvertures pour des intérieurs, qui peuvent aller au cercle et shooter. Ça fait donc réfléchir la défense », analyse Monty Williams.

Avec son 15% de réussite à 3-pts, le frère d’Amen ne peut pas vraiment faire peur à la défense adverse s’il recule après avoir posé l’écran. En revanche, s’il file vers le panier, il devient une arme intéressante.

« Ausar peut être celui qui va au cercle. Si les équipes lui mettent un grand sur le dos, alors on peut prendre des rebonds car il y aura des petits sur nos grands à nous. On peut explorer cette option », poursuit son coach.

Un nouveau Shawn Marion dans ce registre ?

Cela offre des possibilités au joueur et aussi à ses coéquipiers. « Les chiffres ne vont pas forcément montrer qu’il marque quand il joue le pick-and-roll, mais il génère de l’attaque et on peut obtenir de meilleurs shoots ainsi », précise l’entraîneur. « Quand il progressera au shoot, cela donnera une arme de plus à son jeu, qui le rendra plus dur à défendre. »

En attendant, Monty Williams pense à une comparaison flatteuse, avec un ancien All-Star, pour utiliser son petit intérieur sur pick-and-roll. « Je me souviens de Shawn Marion qui jouait ces séquences avec Boris Diaw. Ce dernier avait la balle et Marion allait vers le cercle. Sur le banc, on se demandait alors comment on allait gérer ça », se rappelle l’ancien coach des Pelicans. « Il l’a fait avec Bojan Bogdanovic l’autre jour (contre Charlotte). Il a posé un écran et a filé marquer un dunk. »

Patience donc, avant qu’Ausar Thompson ne devienne un shooteur fiable. « Ses performances au shoot à l’entraînement nous offre beaucoup de confiance pour l’avenir », glissait Monty Williams récemment. « Quand on le voit shooter à l’entraînement, on se dit qu’un jour ou l’autre, ça va se mettre en marche. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 44 24 46.7 15.3 63.4 2.1 4.6 6.7 2.0 3.0 0.9 1.3 0.9 8.3 Total 44 24 46.7 15.3 63.4 2.1 4.6 6.7 2.0 3.0 0.9 1.3 0.9 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.