Victor Wembanyama est heureux pour Jeremy Sochan

Voler la vedette à Victor Wembanyama, ce n’est pas facile cette saison chez les Spurs. Pourtant, Jeremy Sochan y est parvenu cette nuit en signant l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 31 points et 14 rebonds face aux Blazers. Replacé à l’aile, l’Américano-polonais est évidemment beaucoup plus à l’aise, et il a pu se lancer dans des courses folles après des rebonds défensifs, mais aussi sanctionner de loin avec un joli 4 sur 7 à 3-points.

« Quand il joue comme ça, c’est un super joueur dans tous les secteurs du jeu » assure Victor Wembanyama, notamment impressionné par le 3e quart-temps de son coéquipier. « Je suis heureux de le voir jouer comme ça. »

Au retour des vestiaires, Jeremy Sochan va prendre le jeu à son compte avec 13 points à 100% aux tirs. La présence de Tre Jones le libère de la gestion de l’attaque, et il peut retrouver son jeu naturel.

Sochan se sent libre

« J’ai l’impression que tout le monde n’a pas pris en compte le fait qu’il jouait à un nouveau poste », le défend Keldon Johnson. « C’est une tâche difficile. Ce n’est pas facile d’être meneur de jeu dans la meilleure ligue du monde et il était nouveau à ce poste. Je suis fier de lui. Le voir persévérer même quand les choses n’allaient pas dans son sens, même quand tout le monde était contre lui, c’est toujours sympa. Il en revenu à ce qu’il était auparavant, et il fait ce qu’il sait faire le mieux. »

S’il fallait retenir une action symbole de son match, c’est peut-être ce coast-to-coast dans le 4e quart-temps où il slalome sur tout le terrain avant de dunker sur les Blazers.

« Je me suis juste senti libre. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je joue » explique-t-il à propos de sa prestation. « Je me sentais bien, et l’accent a été mis récemment sur l’agressivité. Parfois, je monte et j’oublie que je suis athlétique. Parfois, je suis un peu faible et je me fais bousculer. Ces derniers temps, l’accent a été mis sur le fait d’y aller à fond et d’aller chercher les deux points. »

Comme sur ce fameux coast-to-coast.