Jalen Green profite du calendrier pour se relancer

Après un début de saison très intéressant, Jalen Green est plus en difficulté. Il a des chutes de tension avec des matches à moins de dix points et de la maladresse. La preuve sur une séquence de quatre rencontres dans ce mois de janvier, où il tournait à seulement 13 points de moyenne à 36% de réussite au shoot et 13% à 3-pts.

Une nouvelle crise de confiance ? « J’ai confiance en moi. J’ai travaillé toute ma vie pour arriver en NBA donc j’ai de la confiance. Il s’agit de construire dessus », réagit-il après avoir retrouvé des couleurs depuis deux matches.

Il faut dire que le calendrier l’a aidé. En jouant Portland et Charlotte, il affrontait deux des pires défenses de la ligue. Après 29 points face aux Blazers, Jalen Green enchaîne avec 36 points dans la victoire face aux Hornets, son record de saison. « Mon état d’esprit, c’est d’être agressif », livre-t-il, en réussissant deux parties de suite à plus de 20 unités pour la première fois depuis un mois.

L’agressivité, la clé pour Jalen Green

L’arrière de Houston ajoute 10 rebonds (record en carrière), 4 passes et 2 interceptions à sa prestation. Surtout, il a marqué avec ses pénétrations, son agressivité vers le panier, car son tir extérieur n’est toujours pas réglé, avec un triste 1/7 derrière l’arc, après son 2/7 contre Portland.

« On faisait des stops, on jouait les transitions », constate le joueur. « Je trouve que, en transition, c’est là où je suis à mon meilleur niveau. Dès que ça arrive, ça ouvre beaucoup de choses. J’ai été agressif du début à la fin. Il y a des rencontres où je ne suis pas agressif dès le début, jusqu’en seconde période, voire pas du tout. Je ne vais plus faire ça. »

Ime Udoka confirme. « Il est agressif, dans le rythme, il attaque. Comme toujours, si on joue vite, il en profite. Plus on fait des stops, plus il peut courir », analyse le coach des Rockets. Défendre plus fort, est-ce la seule solution pour relancer Jalen Green quand ce dernier est dans le dur ?

« On a des discussions et on fait des séances individuelles, mais les coaches font cela constamment », répond Ime Udoka. « Notre objectif avec lui, c’est d’être agressif, prendre les bons tirs, faire les bons choix et ne pas seulement compter sur l’attaque collective pour dicter son jeu. Il faut faire les choses qui permettent d’avoir de l’impact, comme prendre des rebonds, et les shoots finiront par tomber dedans. Il est polyvalent, donc il ne doit pas laisser l’attaque lui imposer les choses. Il peut marquer beaucoup et quand il est dedans, tout devient plus facile pour lui. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.6 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 Total 225 33 42.1 33.7 79.4 0.5 3.6 4.2 3.3 1.6 0.8 2.3 0.3 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.