Doc Rivers sur le banc des Bucks dès lundi, face aux Nuggets

Cette nuit, c’était toujours Joe Prunty qui était le « head coach » des Bucks face aux Cavaliers. Et ce sera encore le cas lors du prochain match de l’équipe, la nuit prochaine, face aux Pelicans. Selon ESPN, Doc Rivers prendra sa place sur le banc de l’équipe lundi, lors du déplacement chez les Nuggets.

L’ancien technicien du Magic, des Celtics, des Clippers et des Sixers a toutefois rencontré l’équipe lors du shootaround de vendredi, et il tiendra une conférence de presse dans la journée de samedi.

Selon Pat Connaughton, il n’a pas fait de grands discours, s’en tenant à quelques phrases et un message clair.

Un coach revanchard pour une équipe pas assez revancharde ?

« Il a parlé de l’identité que nous devrions avoir en tant que Milwaukee Bucks », explique l’ailier. « Les équipes devraient être un peu plus effrayées à l’idée de nous affronter. En ce moment, avec notre défense, les hauts et les bas que nous avons durant les matchs – et même si je sais que notre bilan est bon – je ne pense pas que les équipes soient vraiment inquiètes à l’idée de venir et de nous affronter, que ce soit à la maison ou à l’extérieur. »

Pour Doc Rivers, qui va découvrir sa cinquième équipe à 62 ans, il faut donc que les Bucks retrouvent une attitude revancharde. À son image puisqu’après ses échecs avec les Clippers et les Sixers, le champion 2008 a visiblement expliqué à ses joueurs qu’il avait personnellement quelque chose à prouver dans le Wisconsin.

« Ce sera amusant d’être entraîné par quelqu’un qui a lui aussi quelque chose à prouver », a conclu Bobby Portis. « Je ne dis pas que nous avons échoué ces deux dernières années, mais nous n’avons pas atteint notre objectif. Le fait d’avoir un entraîneur dans la même situation que nous est une bonne chose. C’est aussi rafraîchissant d’avoir tout le monde sur la même longueur d’onde et d’avoir des gars qui jouent avec la pression sur les épaules. »