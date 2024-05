Obi Toppin, show devant

Face aux Suns, Obi Toppin s’est assuré de prendre deux places dans le Top 10. Pour deux actions bien différentes, sur le fond comme sur la forme. La première, c’est un « Rider », un dunk après avoir passé le ballon entre les jambes. C’est rare pendant une rencontre, car c’est surtout un dunk de concours.

C’est encore plus risqué quand on le fait en deuxième quart-temps alors que son équipe est menée de 13 points…

« Je ne savais pas qu’on était menés « , se défend l’ancien joueur des Knicks. « J’ai entendu ensuite qu’on l’était quand j’ai fait ce dunk. Si je l’avais manqué, ça aurait été mauvais pour moi, c’est certain car quand j’ai regardé le tableau d’affichage… Heureusement, il est passé. »

Obi Toppin s’est en partie fait pardonner avec son très bon match : 23 points à 10/15 au shoot et 11 rebonds. Surtout, sa seconde action est plus importante et marquante que la première : c’est le panier de la victoire.

Sa meilleure saison

Les Pacers et les Suns sont à égalité, 131 partout. Après les ratés de Bennedict Mathurin et Pascal Siakam, qui avait une claquette assez simple pourtant, l’intérieur parvient à récupérer le ballon et marque avec un lay-up main gauche. Malgré ses 62 points, Devin Booker manque la dernière tentative. Victoire des Pacers.

« On avait besoin d’un point. Notre objectif, c’était de tenter quelque chose et d’aller au rebond, quoi qu’il arrive. Mathurin a essayé, Pascal a pris le rebond mais encore manqué. Le ballon est parti dans ma direction, je l’ai attrapé et j’ai mis dedans », raconte-t-il.

Un panier et une performance qui symbolisent la bonne saison du joueur, qui réalise son meilleur exercice depuis son arrivée en NBA, en 2020. Il tourne en effet à 11.2 points à 58% de réussite au shoot et 40% à 3-pts, 3.9 rebonds et 1.5 passe de moyenne, avec 28 titularisations. Tous ces chiffres sont ses records en carrière.

« Il est dans sa quatrième saison et il est arrivé au point où il est devenu un vrai professionnel », estime Rick Carlisle. « Il sait qui il est, il sait comment il doit jouer. Il joue sur ses points forts. Il a mis les mauvaises choses derrière lui et joue avec du cœur. On ne peut rien lui demander de plus. »

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.4 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 Total 283 17 52.0 35.1 76.8 0.7 2.5 3.2 1.1 1.3 0.4 0.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.