Le MVP de la nuit | Pascal Siakam prend le volant

Arrivé le 17 janvier aux Pacers, Pascal Siakam aura attendu huit jours pour décrocher sa première victoire sous ses nouvelles couleurs. Devant son public, le Camerounais y a mis les formes puisqu’il a carrément signé un triple-double face aux Sixers de son compatriote Joel Embiid.

Avec 26 points, 13 rebonds et 10 passes, l’ailier-fort signe son premier triple-double en 15 mois, et son 6e en carrière. « Siakam a été évidemment incroyable. C’est son 6e triple-double en carrière, le premier évidemment avec nous. Quand votre ailier-fort signe un triple-double, c’est toujours très particulier ».

À la percussion et à la création, Pascal Siakam s’est signalé d’entrée sur du jeu en isolation ou du jeu rapide. Les Sixers n’avaient pas les jambes pour le contenir, et il s’est même permis d’éliminer son compatriote Joel Embiid près du cercle. Une performance qui n’étonne évidemment pas Nick Nurse, son ancien coach à Toronto.

Nick Nurse n’est pas étonné

« Il a été bon, et même très bon. Il s’est mis en route très tôt et quand il le fait, il joue habituellement très bien » rappelle le coach des Sixers. « Nous l’avons freiné un peu tard avec des prises à deux, mais il n’y avait personne sur les rotations, et c’est pour cette raison qu’il a eu un si grand nombre de passes décisives ».

Pour Pascal Siakam, cette performance n’a pas de secret. Depuis le retour des Pacers à Indianapolis, il a pu s’entraîner normalement avec ses nouveaux coéquipiers, et il a pu travailler les automatismes.

« Je suis beaucoup plus à l’aise », conclut-il. « L’entraînement de la veille m’a vraiment aidé à me familiariser avec certaines choses que nous faisons. J’apprends vite, j’apprends visuellement et je suis une éponge. Plus je fais ces choses, plus je les comprends ».

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 42 35 52.0 31.8 75.1 1.4 5.0 6.3 4.9 2.4 0.8 2.1 0.2 21.8 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2023-24 * IND 3 32 50.0 33.3 60.0 1.3 5.3 6.7 4.7 4.0 0.3 1.7 0.0 17.3 Total 513 31 49.1 32.7 77.1 1.5 5.1 6.5 3.6 2.8 0.9 1.9 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.