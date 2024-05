Ben Simmons de retour dès lundi ?

Adrian Wojnarowski en a dévoilé un peu plus sur le calendrier de retour de Ben Simmons, qui soigne depuis près de deux mois un pincement du nerf sciatique. Alors que Jacque Vaughn avait annoncé qu’il ne reviendrait pas cette semaine et qu’il allait d’abord passer par la G-League, la tendance serait à l’optimisme.

Ben Simmons ne devrait rester à Long Island que pour le week-end avant de basculer avec l’équipe première dès lundi, si tous les voyants sont au vert. Sa participation face au Jazz ce lundi soir serait même envisagée.

« Il continue de progresser. Je suis content de le voir. Il a eu l’occasion de jouer un peu et de rester prêt aujourd’hui », a révélé Jacque Vaughn avant la défaite des Nets face aux Wolves. « Il jouera samedi avec Long Island, ce qui sera un autre pas en avant et lui permettra de se frotter à plus de joueurs et de voir ce que cela donnera la semaine prochaine. J’espère qu’il continuera à progresser et que nous le reverrons bientôt. »

Reste à espérer pour l’ancien meneur des Sixers qu’il passera ces dernières étapes sans encombre, lui qui a multiplié les blessures depuis 2019.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.