Une Jordan Zion 3 en trois dimensions !

Jordan Brand tient peut-être là son coloris emblématique avec cette version inédite de la Jordan Zion 3, baptisée « NRG 3D ».

La tige blanche est en effet assortie de motifs en 3D sur son empeigne en noir, rouge et bleu. L’intérieur du colo, le logo du joueur sur le talon et le « Jumpman » sur la languette ressortent également en noir. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et un revêtement extérieur translucide.

La Jordan Zion 3 « NRG 3D » est annoncée pour le 20 février sur le sol nord-américain au prix de 140 dollars.

