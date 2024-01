Après la Zoom Freak 5, c’est au tour de la Giannis Immortality 3, deuxième ligne signature de Giannis Antetokounmpo, de faire son entrée en 2024. Nike a pour cela opté pour un coloris tranchant, baptisé « Double Trouble ».

On y retrouve une tige principalement noire assortie de finitions en rouge pour faire ressortir les contours du gros « Swoosh » inversé sur l’empeigne et du logo du joueur sur la languette. L’ensemble est complété par des touches de blanc, à l’intérieur du col, de la languette et sur la semelle intermédiaire notamment, reposant sur une semelle extérieure également en rouge et noir.

La Giannis Immortality 3 « Double Trouble » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.