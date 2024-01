Autre rivalité : celle entre les Mavs de Luka Doncic et les Suns de Devin Booker (02h30, beIN Sports Max 4).

On suivra aussi le duel entre les Bucks et les Cavaliers (02h00), sans Adrian Griffin mais pas encore avec Doc Rivers, et le retour des Warriors sur les parquets NBA, face aux Hawks (04h00).

Programme complet

01h00 | Detroit – Charlotte

01h00 | Washington – Minnesota

01h30 | Miami – Memphis

02h00 | Houston – Portland

02h00 | Milwaukee – Cleveland

02h30 | Dallas – Phoenix (beIN Sports Max 4)

03h30 | San Antonio – Oklahoma City (beIN Sports 1)

04h00 | Golden State – Atlanta