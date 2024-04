Le temps d’un soir, Harrison Barnes retrouve son rôle de facteur X

Quelle mouche a donc pu piquer Harrison Barnes pour qu’il inscrive 32 points contre les Hawks ? « Trois jours de repos. On avait besoin de lui donner du repos », glisse sur le ton de l’humour Malik Monk pour expliquer cette performance rare pour l’ailier. En effet, l’ancien des Warriors n’avait plus marqué plus de 30 unités depuis le 25 octobre 2023, soit le premier match de la saison !

Surtout, il était très discret depuis quelques matches avec seulement 5.7 points et cinq shoots tentés de moyenne sur les six dernières rencontres. Là, il a shooté à 10/20 dont 4/8 à 3-pts.

« Il a été très agressif. S’il estimait être ouvert, il shootait. S’il avait de l’espace pour aller au cercle, il obtenait la faute ou tentait de marquer. C’était bien de le voir agressif ainsi, car nos cadres étaient maladroits », explique son coach Mike Brown, pour The Athletic. « Comme il était chaud, on s’est appuyé sur lui. En fin de match, on a joué avec lui trois ou quatre fois. Et dès qu’il touchait la balle, il se passait de bonnes choses. Il a fait un très bon match offensivement. »

Discret mais précieux

Domantas Sabonis, De’Aaron Fox, Keegan Murray et Malik Monk ont en effet shooté à 2/14 derrière l’arc ! Aucun de ces quatre-là n’a dépassé les 14 points… Pour éviter une cinquième défaite de suite, les Kings avaient bien besoin de leur vétéran de 31 ans. « Il est toujours prêt. C’est un des joueurs les plus professionnels de notre équipe. Il fait le boulot », explique le Lituanien.

L’impact statistique d’Harrison Barnes diminue cette saison. Jamais depuis son arrivée à Sacramento, en février 2019, le champion 2015 n’a aussi peu joué, shooté et marqué. Mais il est le parfait facteur X puisqu’il a dépassé les 15 points à dix reprises, et par huit fois, lui et ses coéquipiers ont gagné.

« On a Fox, Domantas, Keegan qui prennent beaucoup de shoots, puis Kevin Huerter et Malik Monk aussi », rappelle Mike Brown. « Donc c’est un peu dur pour lui. Mais c’est un joueur à qui on peut donner le ballon quand on a besoin d’un panier. On sait qu’il obtiendra un bon tir ou qu’il ira sur la ligne des lancers-francs. »

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.2 12.2 Total 911 32 45.7 37.9 81.0 1.0 3.9 4.9 1.8 1.5 0.7 1.2 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.