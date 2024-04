Joel Embiid souligne l’impact de Danuel House Jr.

Pour la 20e fois de suite, Joel Embiid (33 points) a marqué 30 points et plus, mais ce n’est pas forcément lui qui a fait la différence face aux Hornets. De l’aveu même du MVP 2023, c’est Danuel House Jr. qui a pesé dans une rencontre assez laide, entre maladresse au shoot et déchet dans le jeu.

L’ailier des Sixers a compilé 9 points, 3 rebonds, un contre et une interception en 27 minutes, avec un +/- de +7. Surtout, il a inscrit 7 points et contré un tir dans le dernier quart-temps.

« D-House a été excellent. Dès qu’on fait appel à lui, il se montre. C’est un joueur qui prouve qu’il en veut plus. Il est très bon », assure le meilleur marqueur de la ligue pour Sixers Wire. « On avait besoin de sa présence en défense, de l’énergie qu’il apporte, au rebond, avec sa pression tout terrain. Même ses pénétrations et ses shoots ont été importants. Il a été très bon. »

Nick Nurse était privé de plusieurs remplaçants pour ce déplacement chez les Hornets, avec les absences de De’Anthony Melton, Robert Covington et Patrick Beverley. L’ancien des Rockets avait donc une occasion en or de briller.

« Je trouve qu’il a été très bon. Il a joué une longue séquence pour finir le match », confirme le coach de Philadelphie puisque l’ailier a disputé les seize dernières minutes de la rencontre. « Il a défendu, mis des paniers pas faciles. Il fallait trouver des joueurs comme ça, des facteurs X, quelqu’un qui peut apporter l’étincelle. Il l’a fait et à haut niveau. »

Avec une telle feuille de statistiques, Danuel House Jr. a tout simplement réalisé un des meilleurs matches de sa saison. « J’ai voulu apporter l’étincelle, de l’énergie, des efforts. Je voulais simplement avoir de l’impact, peu importe la manière », conclut-il.

Danuel House Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 WAS 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017-18 PHX 23 18 43.4 25.9 80.6 0.6 2.7 3.3 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 6.6 2018-19 HOU 39 25 46.8 41.6 78.9 0.6 3.0 3.6 1.0 2.1 0.5 0.9 0.3 9.4 2019-20 HOU 63 30 42.7 36.3 81.1 0.9 3.3 4.2 1.4 2.1 1.1 0.9 0.5 10.5 2020-21 HOU 36 26 40.4 34.6 65.1 0.5 3.2 3.7 1.9 1.9 0.6 1.0 0.4 8.8 2021-22 * All Teams 42 17 40.4 37.6 75.9 0.4 2.2 2.6 1.1 1.2 0.5 0.8 0.4 5.9 2021-22 * UTH 25 20 44.7 41.5 69.2 0.6 2.2 2.7 1.0 1.4 0.6 0.6 0.5 6.8 2021-22 * HOU 16 15 33.8 29.4 89.5 0.3 2.4 2.7 1.2 1.0 0.3 1.1 0.3 4.8 2021-22 * NYK 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 PHL 56 14 47.2 33.6 75.0 0.2 1.5 1.7 0.8 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8 2023-24 PHL 34 15 44.8 30.0 76.1 0.5 1.2 1.7 0.8 1.3 0.4 0.6 0.2 4.2 Total 294 21 43.4 35.9 76.1 0.5 2.5 3.0 1.1 1.6 0.6 0.7 0.3 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.