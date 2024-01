Coupe des Landes | Boris Diaw et Biscarrosse éliminent le Real Chalossais, tenant du titre

La salle François Mitterrand de Mont-de-Marsan était pleine à craquer pour ce huitième de finale de la coupe des Landes entre le Real Chalossais, tenant du titre, et Biscarrosse, emmené par Boris Diaw et ses copains.

Le kop chalossais, bouillant et vocal, espérait bien voir leurs joueurs mettre fin au « cirque médiatique » provoqué par la participation de l’ancien capitaine des Bleus à la Coupe des Landes.

Sauf que leurs joueurs partaient avec 42 points de retard, écart de division oblige : le Biscarrosse Olympique évolue en effet en Départementale 3, et le Real Chalossais en Nationale 3. Un écart qui s’est révélé impossible à remonter.

Le Real Chalossais y a pourtant cru, notamment lorsque Boris Diaw a été gêné par les fautes. Mais le manque d’adresse a été fatal aux tenants du titre. À la fin du match, l’écart est ainsi toujours de 21 points (103-82) et ce sont donc bien Boris Diaw et Biscarrosse, plus en forme qu’annoncé, qui se hissent en quart de finale de la Coupe des Landes, entre sifflets des supporters adverses et applaudissements de leurs propres fans.