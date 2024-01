Fred VanVleet : « Alperen a des milliers de moves ! »

Arrivés cet été en tant que free agents pour faire passer un cap aux Rockets, Fred VanVleet et Dillon Brooks sont dans leurs rôles depuis le début de saison, à encadrer la jeune garde texane notamment composée de Jalen Green, Jabari Smith Jr, Amen Thompson et Alperen Sengun. Si le premier est un peu moins en vue que la saison passée, Alperen Sengun est la révélation de cet exercice 2023-2024.

Héroïque cette nuit face au Jazz, le pivot turc semble être arrivé à un nouveau stade en tournant à plus de 20 points par match grâce à sa palette offensive d’exception et sa vision de jeu. De quoi taper dans l’œil de Fred VanVleet, admiratif de sa progression et de son potentiel.

« Il est tellement doué », constate le meneur canadien. « Il est inarrêtable. Il a des milliers de moves. Il découvre actuellement les aspects les plus importants du jeu puisqu’il va être un joueur de premier plan et probablement un All-Star cette année. Il va continuer à passer les échelons pour devenir l’un des plus grands, et ce à quoi les adversaires devront faire face tous les soirs. Mais oui, c’est un problème pour les autres ».

Même chose pour Dillon Brooks, qui souligne le profil complet de son nouveau coéquipier. « Ses qualités d’attaquant sont toujours là, chaque soir. Sa défense arrive, et nous avons besoin de lui tous les soirs. C’est notre pivot. Il est la colonne vertébrale de notre défense. Et plus il comprendra ça, plus il s’améliorera », a glissé l’ailier.

La gagne pour moteur

Pour Fred VanVleet, Alperen Sengun peut encore progresser en défense et devenir une référence de ce côté du parquet, prenant en exemple un certain Marc Gasol, qu’il a côtoyé à Toronto.

« C’est un processus. On parle beaucoup de la défense. Il n’est pas le seul, mais son plus grand défi a toujours été la défense. Il en est capable. Il en est plus que capable », a ajouté FVV. « J’ai joué avec un certain Marc Gasol, qui n’était probablement pas la moitié de l’athlète qu’est Sengun, et il était incroyable ».

Meilleur marqueur et rebondeur des Rockets, mais aussi deuxième passeur, Alperen Sengun est conscient de sa marge de progression et que celle-ci passera inévitablement par plus d’impact et de dissuasion en défense. Ce qui le motive avant tout, maintenant qu’il y a goûté après deux ans de galère, c’est la gagne.

« Je n’ai jamais été un défenseur dans ma carrière. J’étais toujours en train de scorer. Mais si vous voulez être un All-Star et tout le reste, il faut savoir tout faire », a-t-il concédé. « Là où j’ai grandi, dans une petite ville, mes entraîneurs étaient toujours en train de râler et de jurer… J’ai grandi dans cette ambiance et maintenant, Ime est comme ça. Fred est comme ça. C’est un joueur, mais il est comme un coach sur le terrain. Ils veulent juste que nous apprenions et que nous nous progressions. Ils ne veulent rien d’autre (…). On n’aime pas perdre. Personne n’aime perdre. C’est pourquoi on va se battre ».

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 40 32 53.6 28.0 71.8 2.6 6.4 9.0 4.9 3.3 1.2 2.6 0.8 21.5 Total 187 27 52.7 27.7 71.5 2.6 5.1 7.7 3.6 3.2 1.0 2.4 0.9 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.