Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama réalisent un rêve commun : s’affronter en NBA

En couverture de l’Equipe Magazine ce samedi, Bilal Coulibaly a un hôte de choix ce samedi soir : son ami et ancien coéquipier Victor Wembanyama. A des milliers de kilomètres de Paris, les deux anciens joueurs des Mets 92 vont se retrouver pour la première fois sur un parquet NBA. Le premier comme 6e homme des Wizards, le second comme leader et pivot des Spurs. « J’ai hâte de jouer contre lui, comme quand on était petits d’ailleurs, Victor à Nanterre, moi à Courbevoie… », a confié Coulibaly dans L’Equipe.

Pour « Wemby« , c’est carrément un rêve commun qui se réalise puisque les deux jouent l’un contre l’autre, ou ensemble depuis l’âge de 13 ans. « Bilal est le seul joueur que je connais depuis que je suis tout petit. A cette époque, il y avait juste des rêves et ça semblait dingue. Mais nous sommes parvenus ensemble à y arriver, et je suis tellement fier de lui. » Pour Coulibaly, Wembanyama « n’était pas qu’un coéquipier, mais un frère. »

De la finale du championnat de France aux profondeurs du classement NBA

Pour les deux, cette saison est l’antithèse de la saison passée. Avec Boulogne-Levallois, ils avaient bousculé la Betclic Elite pour décrocher une place en finale du championnat. En NBA, les deux enchaînent les défaites, et leur saison va se finir dès avril. Ils regarderont les playoffs à la télévision.

« C’est un championnat que personne ne connaît et que personne ne connaîtra probablement jamais », estime Wembanyama à propos de cette épopée, « mais c’est magnifique pour des gamins, parce que cela signifie vraiment beaucoup ».

Deux gamins qui tiennent tête aux adultes

A 19 et 20 ans, Coulibaly et Wembanyama répondent aux attentes, chacun à son échelle. « Je suis content de prouver que je ne suis pas si jeune. Je peux jouer contre des adultes » lance le jeune arrière des Wizards. Même discours chez son « frère », qui est la cible chaque soir des défenses adverses. « Chaque match, chaque soir, c’est une bataille de dingue. J’aurais pu penser que certaines équipes se relâcheraient parfois, ou seraient moins concentrées, mais ce n’est pas du tout ça ! » explique le pivot français dans le San Antonio Express News.

Ce soir, à la Capital One Arena, Wembanyama va défier l’une des plus faibles équipes de la NBA. Notamment sous les panneaux, et on peut s’attendre à ce qu’il signe un gros carton. Mais sans doute que Coulibaly va glisser quelques astuces à Daniel Gafford et Marvin Bagley pour le freiner. C’est à suivre à partir de 1h00 sur beIN SPORTS.