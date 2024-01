Avec sa T-Mac, Joel Embiid a voulu imiter Anthony Edwards

Vendredi matin, Anthony Edwards avait récupéré la première place du Top 10 avec une « T-Mac » face aux Grizzlies. Ce samedi, que retrouve-t-on à la première place du Top 10 ? Une « T-Mac », cette fois signée Joel Embiid ! L’action est toujours aussi spectaculaire et inattendue, et le pivot des Sixers avoue que c’est l’arrière des Wolves qui lui a inspiré ce geste.

« J’aime me donner des défis » raconte Embiid. « Anthony Edwards est l’un des trois joueurs préférés en NBA. Il est tout en haut. Le gars est tellement bon… J’ai vu son dunk la veille, et je me suis dit : « S’il est capable de faire ça, pourquoi est-ce je ne pourrais pas le faire ? » » Je suis un grand fan de lui, je l’adore et j’adore son jeu ! »

Un 19e match de suite à 30 points et plus

Défi réussi puisque Embiid a réussi une T-Mac pour éliminer Goga Bitadze. Une arme de plus à son arsenal alors qu’il est déjà très compliqué de défendre sur lui.

« Ce n’est pas un hasard s’il est MVP » réagit Jamahl Mosley, le coach du Magic. « On a beau sortir toutes les stratégies, il sera capable d’aller où il en a envie. Si vous le touchez, ça devient une faute. Si vous ne le touchez pas, il va shooter à 4, 5 mètres où il tourne à 60% ».

A l’arrivée, Embiid inscrit 36 points en 31 minutes avec un 11 sur 11 aux lancers-francs. C’est son 19e match de suite à 30 points et plus, et il récupère aussi la première place du Top 10.