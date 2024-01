Pascal Siakam prend la plume pour faire ses adieux à Toronto et aux Raptors

Alors qu’il vient de jouer son premier match avec ses nouvelles couleurs, celles des Pacers, Pascal Siakam a également pris le temps de dire adieu à son ancienne franchise et équipe, Toronto.

Le Camerounais a quitté les Raptors après sept saisons complètes et 510 matches disputés. Il est le cinquième joueur le plus capé au Canada, ainsi que le cinquième meilleur marqueur de l’histoire des Raptors. Lui qui n’imaginait pas partir.

« Je n’ai connu que Toronto et c’est tout ce que je voulais connaître », écrit-il pour The Players Tribune. « Je n’ai jamais demandé de transfert. Ça peut sembler naïf, mais j’ai toujours eu l’impression que je ferais partie de ces joueurs qui passent l’intégralité de leur carrière dans une seule équipe. C’était ma mentalité, même avec les rumeurs. J’avais participé au premier titre des Raptors, et j’allais les aider à gagner le second. »

Toronto à jamais

Mais comme tous les autres joueurs en NBA, Pascal Siakam a « compris que c’est un business ». Néanmoins, il précise que « rien ne change » en ce qui concerne ce que « Toronto signe pour moi, et continuera de signifier. C’est l’essentiel que je veux dire à tout le monde : c’est ma maison. J’ai mes racines ici ».

Le champion NBA 2019 termine sa lettre avec le souvenir de ses premiers temps à Toronto. Pendant l’avant-match ou durant l’hymne national, il ne voyait que très peu de maillots floqués à son nom et avec son numéro 43. Au fil des années, il en a vu de plus en plus et espère encore en croiser quelques uns le 14 février, quand les Pacers seront en déplacement à Toronto.

« Je me rends compte de l’aspect triste des choses : je vais voir l’inverse désormais avec de moins en moins de #43 dans les tribunes au fil des rencontres. Ça me va, les choses vont ainsi. Quand je reviendrai le mois prochain, en adversaire, pendant l’hymne national, j’espère pouvoir apercevoir au moins un de mes maillots. Je me dirais un grand oui intérieurement. Encore une fois, cela voudra dire beaucoup pour moi. Car il s’agit de Toronto et je suis Toronto à jamais. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 510 31 49.1 32.7 77.2 1.5 5.1 6.5 3.6 2.8 0.9 1.9 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.